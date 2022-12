Slovenská sněmovna vyslovila nedůvěru vládě. Klíčovou roli sehraje prezidentka

Za konec vlády hlasovalo 78 poslanců z přítomných 102 poslanců, 20 bylo proti. Dva se zdrželi a dva nehlasovali, uvádí deník Hospodárske noviny. potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150členné sněmovně.

Sesadit kabinet Eduarda Hegera se rozhodla strana Svoboda a solidarita (SaS), již vede bývalý ministr hospodářství Richard Sulík. Ten spolu s dalšími třemi ministry podal na podzim demisi a z velké koalice se stala menšinová vláda. Vyvrcholila tím poslední koaliční krize, v níž SaS neúspěšně žádala, aby předseda OLaNO a ministr financí Igor Matovič rezignoval.

Matovič ve čtvrtek nabídl SaS svou demisi výměnu za stažení podpisů k nedůvěře vládě a podpoření vládního rozpočtu. Kancelář prezidentky potvrdila, že ministr přišel svou demisi doručit. Před zaměstnanci kanceláře ji podepsal, na poslední chvíli si ale krok rozmyslel a dokument vytrhl vedoucímu prezidentské kanceláře z rukou, píše list SME.

„Předčasné volby podporovat nebudeme. Klíčovou úlohu teď sehraje prezidentka, která má naši důvěru,“ řekl šéf SaS Richard Sulík.

Pro předčasné volby se vyslovil šéf sněmovny a vůdce strany Sme rodina Boris Kollár nebo bývalý premiér a předseda strany Směr-SD Robert Fico. Ten tvrdí, že se svým poslaneckým klubem 27 lidí má největší zásluhu na pádu vlády. Ideální termín voleb by viděl příští rok.

Slovenská ústava pro případ vyslovení nedůvěry vládě sněmovnou stanoví, že hlava státu kabinet odvolá. Prezidentka Zuzana Čaputová ale může pověřit Hegerův kabinet, aby zůstal v úřadu do jmenování nové vlády; dosluhující kabinet by ovšem měl omezené pravomoci a s jeho některými plánovanými rozhodnutími by předem musela souhlasit hlava státu.

V řádném termínu by se příští volby na Slovensku konaly v únoru 2024.

Hegerova vláda, ve které pokračovala většina ministrů předchozí Matovičovy vlády, čelila za rok a půl v úřadu dopadům pandemie covidu-19 a také války na Ukrajině, včetně energetické krize. Mimo jiné přijala opatření na pomoc domácnostem, která zahrnují kompenzace dodavatelům energií a také využití dřívější dohody o dodávkách levného proudu od největšího výrobce elektřiny v zemi, společnosti Slovenské elektrárne.