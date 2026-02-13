V Tatrách zemřel český horolezec. U Gerlachovského štítu ho strhla lavina

Ve Vysokých Tatrách v pátek zemřel český horolezec. V oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ho strhla lavina, uvedla horská služba.
Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala místní Horská záchranná služba (HZS).

Připravujeme podrobnosti.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

Pražská burza se propadla nejníž od začátku roku. Nedařilo se bankám ani ČEZu

Ilustrační snímek

Pražská burza se propadla na nejnižší úroveň v letošním roce. Index PX v pátek oslabil o 2,59 procenta na 2641,63 bodu. Níže zavřel naposledy loni 18. prosince. Dolů ho při vysoké aktivitě tlačily...

13. února 2026  17:38,  aktualizováno  17:55

Vláda rozšíří péči o duševní zdraví, zapojí se žena spojovaná s kauzou Babišova syna

Obyvatelé Klecan měli nejprve z obřího pracoviště obavy. Báli se, že půjde o...

Psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví (MZd) potřebují investice za 2,7 miliardy korun. Po prvním jednání vládní Rady pro duševní zdraví to v pátek řekl premiér Andrej Babiš...

13. února 2026  17:31

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...

12. února 2026  16:35,  aktualizováno  13. 2. 16:52

Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni

Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve...

Úhynu téměř šesti desítek netopýrů se podařilo v uplynulých dnech zabránit na Olomoucku. Zvířata si totiž k přezimování vybrala tamní zámek, konkrétně vnitřní prostor dvojitého okna, kde ovšem...

13. února 2026  16:47

„Působí to neuvěřitelně.“ Experti líčí, proč letadlo z Lisabonu do Prahy málem spadlo

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Co způsobilo nebezpečný incident při letu z Lisabonu do Prahy, na který jako první upozornil portál iDNES.cz? Pilot letadla Boeing 737, který si přál zůstat v anonymitě, a letecký expert Jiří Pruša...

13. února 2026  16:45

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

13. února 2026  16:45

Co budou jíst děti v jídelnách? Babiš chce odložit „zdravější“ vyhlášku

ilustrační snímek

Školní jídelny mají od září povinně vařit podle nové vyhlášky, od loňska probíhání testování. Podle návrhu by měly například servírovat méně brambor, omezit by měly také sladké nápoje. Se změnami...

13. února 2026  16:04,  aktualizováno  16:39

Izraelští rezervisté využívali tajné informace o operacích k sázkám, zatkla je policie

Sázkový portál Polymarket. Ilustrační foto.

Jak dopadnou jednotlivé operace izraelské armády? Tipnout to je s utajovanými informacemi jistě jednodušší. Právě na to vsadilo několik tamních rezervistů. A vsadilo si na online portálu. Policie už...

13. února 2026  16:36

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:34

Policisté při zásahu v Ústí, Strakonicích a Brně zabavili počítače i hotovost

ilustrační snímek

Ústečtí kriminalisté při zásahu v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně, který se týkal činnosti Technické inspekce ČR (TIČR), zajistili výpočetní techniku, listinné materiály a větší množství finanční...

13. února 2026  13:38,  aktualizováno  16:10

Musk je tím, kdo Teslu brzdí. Automobilka nemá čím zaujmout, tvrdí odborníci

Tesla Model 3 Standard

Ještě před pár lety byla Tesla symbolem elektromobility. Elonu Muskovi se povedlo vybudovat značku, kterou si mnozí řidiči zamilovali ať už kvůli propracovanému designu modelů, technologickému...

13. února 2026  16:02

