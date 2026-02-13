Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala místní Horská záchranná služba (HZS).
Připravujeme podrobnosti.
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...
Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...
Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...
Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...
Pražská burza se propadla na nejnižší úroveň v letošním roce. Index PX v pátek oslabil o 2,59 procenta na 2641,63 bodu. Níže zavřel naposledy loni 18. prosince. Dolů ho při vysoké aktivitě tlačily...
Psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví (MZd) potřebují investice za 2,7 miliardy korun. Po prvním jednání vládní Rady pro duševní zdraví to v pátek řekl premiér Andrej Babiš...
Ve Vysokých Tatrách v pátek zemřel český horolezec. V oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ho strhla lavina, uvedla horská služba.
Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...
Úhynu téměř šesti desítek netopýrů se podařilo v uplynulých dnech zabránit na Olomoucku. Zvířata si totiž k přezimování vybrala tamní zámek, konkrétně vnitřní prostor dvojitého okna, kde ovšem...
Co způsobilo nebezpečný incident při letu z Lisabonu do Prahy, na který jako první upozornil portál iDNES.cz? Pilot letadla Boeing 737, který si přál zůstat v anonymitě, a letecký expert Jiří Pruša...
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Školní jídelny mají od září povinně vařit podle nové vyhlášky, od loňska probíhání testování. Podle návrhu by měly například servírovat méně brambor, omezit by měly také sladké nápoje. Se změnami...
Jak dopadnou jednotlivé operace izraelské armády? Tipnout to je s utajovanými informacemi jistě jednodušší. Právě na to vsadilo několik tamních rezervistů. A vsadilo si na online portálu. Policie už...
Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...
Ústečtí kriminalisté při zásahu v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně, který se týkal činnosti Technické inspekce ČR (TIČR), zajistili výpočetní techniku, listinné materiály a větší množství finanční...
Ještě před pár lety byla Tesla symbolem elektromobility. Elonu Muskovi se povedlo vybudovat značku, kterou si mnozí řidiči zamilovali ať už kvůli propracovanému designu modelů, technologickému...