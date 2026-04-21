Tisíce iPhonů ze Slovenska mohly skončit v Rusku. Fotbalový svaz nákup popírá

Slovenská policie prověřuje podezření, že někdo do Ruska vyvezl tisíce mobilních telefonů značky Apple. Podle informací médií je přes pochybného dodavatele objednal Slovenský fotbalový svaz (SFZ). Ten vše popírá a tvrdí, že si telefony ani neobjednal, ani nedostal. Klíčová otázka aféry, kde tedy iPhony za 17 milionů eur jsou, tak může mít nečekané – a nelegální – rozuzlení.
Šéf Slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik (5. března 2026)

„V roce 2024 nakoupil Slovenský fotbalový svaz 14 tisíc mobilních telefonů spolu s paušály přes prostředníka za 14,4 milionu eur. Chci se zeptat, zda se ze SFZ stane nový mobilní operátor. Nebo zřizuje call centrum? Nemá SFZ už náhodou víc mobilů než fotbalových míčů?“ ptal se v únoru ironicky ministr sportu a cestovního ruchu Rudolf Huliak.

Ten také v reakci na kauzu největšímu slovenskému svazu pozastavil financování a v březnu pak podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze zosnování zločinecké skupiny a podvodu. „Padni komu padni. Nechť je spravedlnosti učiněno zadost,“ řekl tehdy.

Počty objednaných mobilů se postupem času zvyšovaly a mluvilo se o 34 tisících, ale i 75 tisících kusech. Nyní média píší o 17 tisících mobilech za 17 milionů eur. Dodavatelů bylo údajně rovněž několik, zprostředkovatelem však ve všech případech byla firma Best Press. Smlouvu s ní podle informací novinářů podepsal přímo šéf SFZ Ján Kováčik. Stejně tak je jeho podpis i na ručitelské dohodě s jednou z dodavatelských firem.

A podle těchto firem byl ochotný ručit celým majetkem svazu i za dluhy Best Pressu. Kromě Kováčika je ústřední postavou aféry také podnikatel a jednatel Best Pressu Ján Šípoš, jehož slovenský Specializovaný trestní soud loni odsoudil k pěti letům domácího vězení a který SFZ v minulosti dodával i další techniku. Problém totiž nastal, když zprostředkovatel přestal firmám platit, a ty tak začaly miliony eur vymáhat přímo po SFZ, což by údajně mohlo vést i k bankrotu celého svazu.

...a ta částka taky nesouhlasí

Svaz vydal několik oficiálních prohlášení, v nichž se vůči Huliakovým tvrzením i informacím z médií ohradil. Neví prý, na co by mu tolik telefonů bylo. Mobily si sice objednával, ale levnější Xiaomi a „pouze“ v počtu šesti tisíc kusů. Žádné desetitisíce iPhonů tak prý SFZ ani neobjednal, ani nedostal.

Ve spletité kauze je nicméně dodnes mnoho nevysvětlených otázek včetně té, kterou nyní řeší policie: „Kam se poděly ony tisíce iPhonů?“

Podle zjištění portálu Sme se právníci fotbalového svazu obrátili na ministerstvo hospodářství, aby prověřilo podezření, že byly mobily vyvezeny do Ruska. To je přitom v Evropské unii nelegální vzhledem k sankcím uvaleným na ruský režim poté, co vyvolal válku na Ukrajině. Resort hospodářství pak téma předal ministerstvu financí, a to policii.

Proč po mobilech pátrá samotný SFZ? Jeho šéf Kováčik totiž od začátku tvrdil, že s objednávkou nemá nic společného a že tuto „kampaň“ uměle vyvolali jeho protivníci před volbou nového šéfa svazu. Kováčik svůj post obhájil, novináři nicméně popsali i další kauzy, které se s ním pojí.

„Pokud se tím budou zabývat orgány činné v trestním řízení, které musí postupovat striktně podle zákona, doopravdy se ukáže, kdo telefony objednával, kam je dodával a kde ty údajné desetitisíce iPhonů skončily,“ řekl mluvčí svazu.

Tisíce iPhonů ze Slovenska mohly skončit v Rusku. Fotbalový svaz nákup popírá

