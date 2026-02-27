Fico přijal nabídku na jednání se Zelenským. Schůzku chce místo Ukrajiny v EU

Rozhovor podle Fica potvrdil rozdílné pohledy obou politiků na stav ropovodu Družba, kterým po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu neproudí ropa na Slovensko a do Maďarska. Podle Bratislavy ropovod poškozen není a tranzitu ropy nic nebrání.
Slovensko a Maďarsko přišly s návrhem na vytvoření komise složené ze zástupců obou zemí a Evropské komise, která by prověřila schopnost ropovodu přepravovat surovinu. Ukrajinský prezident to dle Fica odmítl.
|
Přijeďte a probereme všechny otázky, pozval Zelenskyj Fica na Ukrajinu
Připravujeme podrobnosti...