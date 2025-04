Odsuzuji zabíjení, ale nemám dost informací, řekl Fico k ruskému útoku na Sumy

Praha nepočítá s tím, že by v připravovaném systému pro provoz sdílených dopravních prostředků umožnila parkování elektrokoloběžek. Jejich provozovatelé je proto podle primátorova náměstka Zdeňka...

Napětí roste. Alžírsko chce vyhostit francouzské diplomaty, Paříž hrozí odvetou

Alžírsko pohrozilo vyhoštěním dvanácti francouzským diplomatům. Do dvou dnů se musí vrátit do vlasti. V reakci na to Francie varovala před odvetnými kroky. Konflikt je reakcí na páteční zadržení tří...