Zrušte dvojí ceny nafty, vyzvala Evropská komise Slovensko. Fico žádá pochopení

  16:46
Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Novinářům to v pondělí řekl slovenský premiér Robert Fico. Podle něj chce komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku.
Robert Fico (27. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Považuji dopis za absolutně nenáležitý, za nekorektní vůči Slovenské republice,“ řekl na tiskové konferenci Fico, který dopis od komise označil také za vyděračský. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava prodlouží. Tvrdil, že jeho zájmem je chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.

Slovensko zavedlo 19. března na dobu 30 dnů omezení při prodeji nafty a minulý týden tamní pro vozidla se zahraniční poznávací značkou zavedla vyšší cenu tohoto paliva. EK následně upozornila Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.

Fico Evropskou komisi kritizoval i za to, že podle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.

Regulaci zavedlo Slovensko při vyhlášeném stavu ropné nouze po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba. Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Bratislava a Budapešť tvrdí, že Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi, z politických důvodů otálí s obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Na Slovensku pohonné hmoty následně zdražily mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v evropském bloku zařadilo ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě v únoru byl přitom benzin a nafta u čerpacích stanic na Slovensku dražší než například v Česku.

