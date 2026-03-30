„Považuji dopis za absolutně nenáležitý, za nekorektní vůči Slovenské republice,“ řekl na tiskové konferenci Fico, který dopis od komise označil také za vyděračský. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava prodlouží. Tvrdil, že jeho zájmem je chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.
Slovenské dvojí ceny nafty porušují právo EU, jsou diskriminační, uvedla Komise
Slovensko zavedlo 19. března na dobu 30 dnů omezení při prodeji nafty a minulý týden tamní pro vozidla se zahraniční poznávací značkou zavedla vyšší cenu tohoto paliva. EK následně upozornila Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.
Fico Evropskou komisi kritizoval i za to, že podle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.
„Lidi jsou zlí, radši to tu zavřít.“ Čerpadláři na Slovensku čelí nadávkám za dvojí ceny
Regulaci zavedlo Slovensko při vyhlášeném stavu ropné nouze po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba. Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Bratislava a Budapešť tvrdí, že Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi, z politických důvodů otálí s obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba.
Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Na Slovensku pohonné hmoty následně zdražily mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v evropském bloku zařadilo ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě v únoru byl přitom benzin a nafta u čerpacích stanic na Slovensku dražší než například v Česku.