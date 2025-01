Někdo tu potřebuje tři facky, míní Fico o studentově nepodání ruky Pellegrinimu

„Kdybych byl na místě prezidenta... Pamatuji si, jak mě protislovenská média atakovala, když jsem odmítl kritiku pubertálního studenta Právnické fakulty UK Bratislava vůči jejímu děkanovi, výbornému odborníkovi na trestní právo. A dnes jsem atakovaný událostí, kdy nevycválaný puberťák s ukrajinskou vlajkou na obleku nepodá ruku prezidentovi Slovenské republiky,“ píše Fico pod titulkem Krátká esej na pozdní večer.

Pokračuje, že student Omaník nepodal ruku politikovi, který se do prezidentského paláce dostal výhrou v přímých volbách a „porazil s přehledem největšího převlékače politických kabátů Ivana Korčoka“. Fico se opírá i do slovenských médií, která podle něj „tleskají studentíkovi o stošest“ a gesto interpretují jako příklad vzdoru. Premiér to však vidí jinak.

„Někdo tu potřebuje tři facky,“ míní a znovu zmiňuje novináře. „Kdybych si doma jako student stěžoval na učitele, že mě vytahal za vlasy, máma by mi vrazila ještě dvě facky, protože učitel měl vždy úctu a pravdu,“ popisuje s tím, že média „rozkládají stát v přímém přenose“ a každý, kdo jej znevažuje také, je dobrý – „bez ohledu na to, zda něčeho dosáhl“. „I o tom budou nejbližší volby,“ tvrdí.

Omaník loni získal bronzovou medaili na Středoevropské matematické olympiádě v maďarském Szegedu, za což jej stejně jako další zhruba třícítku studentů ocenil ministr školství Tomáš Drucker. Nakonec se ministrova akce konala v sídle prezidenta a za účasti Pellegriniho. Tomu student s ukrajinskou stužkou v klopě nepodal ruku coby výraz nesouhlasu s tím, jak se Pellegrini choval během kampaně před volbami. Podle Omaníka je to „lhář a podvodník“.

Kdyby se prý to, co zažil Pellegrini, stalo Ficovi, zeptal se by se dotyčného studenta, „zda měl dětský pokoj“. „Zadruhé, co ho naučili jeho rodiče. A zatřetí, sebral bych mu ocenění a poslal ho před všemi médii tam, kam patří,“ vzkazuje. Prezident podle něj udělal chybu, když řekl, že studenta respektuje. „Tady není co respektovat,“ dodává Fico.

Sám Pellegrini totiž v reakci na dotaz médií řekl, že ačkoliv setkání v paláci koncipoval jako apolitickou akci, jíž chtěl zdůraznit důležitost vzdělání, podpořit studenty a upřít pozornost na jejich úspěchy, ne všichni to pojali stejně. „Můžu ho jen respektovat. Možná nevnímal, k čemu to setkání směřuje, jaký je jeho podtón. Rozhodl se, že do toho vnese nějaký svůj politický vzkaz nebo projeví nějaký svůj politický názor,“ podotkl Pellegrini.

Zmínil, že devatenáctiletý Omaník už zřejmě volil v loňských prezidentských volbách. Ten to i v rozhovoru pro Denník N potvrdil a řekl, že „z kontextu je asi jasné koho“. „Mě však vychovali tak, že jsem zatím ve své politické kariéře podal ruku každému, i svému politickému oponentovi, se kterým jsem v politických soubojích nikdy nesouhlasil a nikdy souhlasit nebudu. Ale slušnost a výchova mě vždy nutí se chovat slušně a pozdravit, když mi ten pozdrav opětují,“ poznamenal Pellegrini.

Prý šlo o individuální akt „jednoho chlapce, který na sebe chtěl přitáhnout pozornost“. Prezident však dodal, že ho mrzí, že tím Omaník zastínil „tuto krásnou akci“.

V souvislosti s Ficovým vyjádřením si nyní Slováci na sociálních sítích všímají, že zatímco vulgární pokřiky o exprezidentce Zuzaně Čaputové na Ficově mítinku byly podle současného premiéra zřejmě v pořádku, gesto nepodání ruky si zasluhuje facku. A jak ukázaly nedávno uniklé nahrávky z lovecké chaty v Čifárech, i o samotném Pellegrinim Fico v soukromí rád hovoří vulgárně.