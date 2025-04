„Europoslankyně Směru Laššáková chodí po Slovensku a řeší způsob, jakým bychom měli vystoupit z EU! Vícero účastníků nedávných veřejných přednášek europoslankyně Laššákové zůstalo zhrozených. Kromě strašení a dezinformací o Evropské unii na nich otevřeně mluví o tom, že Slovensko by mělo vystoupit z EU,“ píše Ódor na Instagramu.

Někdejší premiér úřednické vlády a dnešní europoslanec za stranu Progresivní Slovensko pak zdůrazňuje, že jeho bruselská kolegyně nerozebírá „zda, ale jak“. „Vládní europoslankyně. Premiére Fico, ptám se – tak jak to je? Opravdu nechcete vystupovat z Unie?“ obrací se pak na šéfa Směru a současné vlády.

Ódor ke svým slovům jako důkaz přidal video s částí přednášky v Lučenci. Laššáková má na záběrech připravenou prezentaci právě s větou o vyjednání podmínek při odchodu z EU. „V poslední době se dost často skloňuje téma, zda EU ano, či ne,“ říká politička.

A vysvětluje, že pokud by se Slovensko rozhodlo vystoupit, vypadalo by to stejně, jako když do Unie vstupovalo. Šéf PS pak v kritice na Facebooku připomíná, že o možnosti vystoupení země z Evropské unie v poslední době hovořil i místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.

Ministr sportu a cestovního ruchu Rudolf Huliak pak podle něj měl „odchod z EU přímo ve svém volebním programu“. „Je to totálně nezodpovědné a nebezpečné. Speciálně dnes, kdy Trump stahuje USA ze světa a jediná šance pro bezpečné a prosperující Slovensko je Evropa,“ kritizuje.

Sám Fico v minulosti řekl, že se jeho vláda z Unie vystoupit nechystá a že opozice bojuje proti něčemu, co se neděje. „Platí, že EU a NATO jsou naším životním prostorem, ale nikdo nám nebude bránit varovat Slovensko před různými riziky,“ zdůraznil však poté, co Gašpar řekl, že si Slovensko musí nechat otevřenou možnost vystoupení z NATO a EU.

Do věci se tehdy vložil i prezident Peter Pellegrini. Připomněl listinu, v níž se svým podpisem spolu s Ficem a předsedou parlamentu zavazuje, že bude podporovat „nezpochybnitelné členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci“.

