Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), aby prověřil využívání evropských fondů. Delegaci vedl právě Zdechovský, kterého Fico následně označil za nájemného politického vraha.
Na misi CONT navázala mise výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), která se zabývala širšími otázkami právního státu. Podle Zdechovského se za rok Slovensko neposunulo k dostatečné nápravě problémů s evropskými fondy.
Mise na Slovensku odhalila selhání i oslabení právního státu, uvedl Zdechovský
„Podezření ze zneužívání peněz EU se stupňuje, kontrolní mechanismy nebyly napraveny a slovenská vláda dosud neprokázala, že je schopna zaručit transparentní využívání evropských fondů,“ prohlásil český europoslanec.
„Pokud se to nezmění, Evropská komise musí zvážit použití dostupných nástrojů k ochraně evropského rozpočtu včetně možnosti zmrazení části evropských fondů Slovenska,“ dodal. Cílem rezoluce je podle něj vyvinout na Slovensko politický tlak a dát zemi signál, aby přijala kroky k nápravě.
Po výzvě na hlášení podezřelých projektů na Slovensku podle Zdechovského přišlo více než dva tisíce podnětů, z nichž přibližně 330 bylo předáno evropským institucím, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropské komisi. Podle europoslance se prošetřuje zhruba 200 podnětů.
Jedním z viditelných příkladů podezření na zneužívání evropských fondů je kauza takzvaných haciend, kdy za unijní peníze na Slovensku patrně vyrostly luxusní vily místo původně plánovaných penzionů.
Rezoluce, kterou ve středu přijal Evropský parlament, má zároveň upozornit na oslabování právního státu na Slovensku a na opatření slovenské vlády, která podle kritiků narušují fungování demokratických institucí.
Mezi tyto kroky patří oslabování nezávislosti justice, zrušení specializovaných protikorupčních orgánů, snížení trestů za korupci a finanční trestné činy či pokus o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů. Dalším tématem je politické zasahování do veřejnoprávních médií či tlak na nezávislé novináře.
„Nesmíme Robertu Ficovi dovolit, aby Slovensko dopadlo jako Maďarsko. Tamní situace vyvolává stále větší obavy, a proto chceme, aby ji Evropská komise jednoznačně posoudila. Napříč parlamentem jsme se shodli, že největší rizika vnímáme v korupci. Demokracie není jen o volbách, ale také o nezávislých institucích a ochraně základních svobod. Evropská unie musí být schopná tyto hodnoty aktivně bránit,“ uvedla česká europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová.