Evropští socialisté vyloučili Směr. Fico je hrdý, stranu lanaří Patrioti pro Evropu

Autor: ,
  13:51
Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Směr-SD slovenského premiéra Roberta Fica. Potvrdil to zdroj z řad evropských socialistů. Stalo se tak na kongresu Strany evropských socialistů (PES), který se v těchto dnech koná v Amsterdamu. Představitelé Směru-SD v reakci uvedli, že strana je konečně svobodná a že má nabídku od skupiny Patrioti pro Evropu.
Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...

Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září 2025) | foto: AP

Státnici na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Slovenský premiér Robert Fico se v Číně sešel s ruským diktátorem Vladimirem...
Robert Fico v Pekingu jednal s Vladimirem Putinem (2. září 2025)
16 fotografií

Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Směru-SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas-SD. Podle médií byl nejnovější krok PES očekávaný a souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

V této souvislosti tisk zmiňoval jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Směrem-SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.

Strana evropských socialistů jednomyslně hlasovala pro vyloučení Ficovy strany Směr za to, že v posledních letech zaujala politické postoje, které „závažně a hluboce odporují hodnotám a principům, za kterými naše rodina stojí,“ citovala agentura AP generálního tajemníka strany Giacoma Filibecka. „Je to jednomyslný a jasný vzkaz. Pokud patříte do rodiny PES, sdílíte hodnoty, které sdílíme všichni,“ řekl Filibeck po hlasování.

„Ukončení členství ve Straně evropských socialistů pro suverénní postoje vlády SR je naší výhrou a jejich ostudou!,“ uvedl v příspěvku na sociální síti představitel Směru-SD a vedoucí úřadu vlády Juraj Gedra.

Europoslankyně za Směr-SD Monika Beňová tvrdila, že PES vadilo, že Směr byl proti povinnému přerozdělování migrantů a že se „Fico nepoklonil progresivistické propagandě“ ve vztahu k sexuálním menšinám. Beňová řekla, že Směr-SD má už delší dobu nabídku od skupiny Patrioti pro Evropu.

Na založení této politické frakce se loni podílelo hnutí ANO českého expremiéra Andreje Babiše, které po vítězství v nedávných sněmovních volbách pracuje na vytvoření kabinetu. Europoslanci Směru-SD v současnosti působí v Evropském parlamentu jako nezařazení.

Fico zase napsal, že pokud je důvodem na vyloučení Směru-SD z PES jeho účast na oslavách vítězství nad fašismem, kterých se zúčastnil také v Moskvě, a zakotvení dvou pohlaví ve slovenské ústavě, tak je na toto vyloučení hrdý.

Ficovi lidé v Bruselu sedí v koutě. Green Deal už se nezmění, říká europoslanec

Fico už v polovině října uvedl, že jeho připravované vyloučení z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se „autentické slovenské levice“ od představ Bruselu o tom, jaké hodnoty mají prosazovat sociálně-demokratické strany.

„My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico před pár dny v projevu před stranickými kolegy. Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Směr-SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Nemrah odmítl v Dozimetru vypovídat, Dovhomilja mluvil o vlivu STAN a TOP 09

Aktualizujeme

V pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá klíčový svědek v celém případu Pavel Dovhomilja. Ten před soudem vypovídal už v pondělí a úterý a nyní odpovídá na otázky obhájců...

17. října 2025  6:51,  aktualizováno  14:29

Policie v centru Plzně prověřovala podezřelý kufr, okolní doprava stála

Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Dostali oznámení, že se u něj nachází kufr, který by mohl být nebezpečný. Přivolaný pyrotechnik...

17. října 2025  14:06,  aktualizováno  14:29

Budapešť, pokus číslo dva. Na Aljašce Putin naštval Trumpa výkladem o historii

Americký prezident Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin se mají znovu setkat, tentokrát v Budapešti. A to navzdory tomu, že jejich poslední summit na Aljašce nepřinesl kýžené výsledky. Při...

17. října 2025  14:29

ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?

Premium

Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další schůzka na nejvyšší úrovni, po Aljašce přichází na řadu Budapešť. Putin se v ní zatčení bát nemusí,...

17. října 2025  14:18

Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream. Schröder plynovod opět hájil

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly...

17. října 2025  14:07,  aktualizováno  14:16

Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun Su-30, hlásí Ukrajinci

Sledujeme online

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že Rusko v noci sestřelilo na Krymu jednu ze svých stíhaček. Kanál Fighterbomber píše o ztrátě letounu Su-30SM. Rusko v noci podniklo rozsáhlý...

17. října 2025  12:51,  aktualizováno  14:03

Na chytré WC u nového parkoviště si řidiči neodskočí. Proč zůstává mimo provoz?

Svitavy v létě otevřely nový přivaděč do průmyslové zóny s parkovištěm, které řidičům kamionů mělo dát šanci si odpočinout. Jenže hlavní benefit v podobě nových sprch a sociálního zařízení je pro ně...

17. října 2025  14:01

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  13:58

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:03,  aktualizováno  17.10 13:56

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropští socialisté vyloučili Směr. Fico je hrdý, stranu lanaří Patrioti pro Evropu

Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Směr-SD slovenského premiéra Roberta Fica. Potvrdil to zdroj z řad evropských socialistů. Stalo se tak na kongresu Strany...

17. října 2025  13:51

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Opoziční zastupitelé klubu ANO v Libereckém kraji vyzvali obviněného hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj k rezignaci. Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje,...

17. října 2025  8:25,  aktualizováno  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.