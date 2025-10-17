Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Směru-SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas-SD. Podle médií byl nejnovější krok PES očekávaný a souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
V této souvislosti tisk zmiňoval jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Směrem-SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.
Strana evropských socialistů jednomyslně hlasovala pro vyloučení Ficovy strany Směr za to, že v posledních letech zaujala politické postoje, které „závažně a hluboce odporují hodnotám a principům, za kterými naše rodina stojí,“ citovala agentura AP generálního tajemníka strany Giacoma Filibecka. „Je to jednomyslný a jasný vzkaz. Pokud patříte do rodiny PES, sdílíte hodnoty, které sdílíme všichni,“ řekl Filibeck po hlasování.
„Ukončení členství ve Straně evropských socialistů pro suverénní postoje vlády SR je naší výhrou a jejich ostudou!,“ uvedl v příspěvku na sociální síti představitel Směru-SD a vedoucí úřadu vlády Juraj Gedra.
Europoslankyně za Směr-SD Monika Beňová tvrdila, že PES vadilo, že Směr byl proti povinnému přerozdělování migrantů a že se „Fico nepoklonil progresivistické propagandě“ ve vztahu k sexuálním menšinám. Beňová řekla, že Směr-SD má už delší dobu nabídku od skupiny Patrioti pro Evropu.
Na založení této politické frakce se loni podílelo hnutí ANO českého expremiéra Andreje Babiše, které po vítězství v nedávných sněmovních volbách pracuje na vytvoření kabinetu. Europoslanci Směru-SD v současnosti působí v Evropském parlamentu jako nezařazení.
Fico zase napsal, že pokud je důvodem na vyloučení Směru-SD z PES jeho účast na oslavách vítězství nad fašismem, kterých se zúčastnil také v Moskvě, a zakotvení dvou pohlaví ve slovenské ústavě, tak je na toto vyloučení hrdý.
Fico už v polovině října uvedl, že jeho připravované vyloučení z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se „autentické slovenské levice“ od představ Bruselu o tom, jaké hodnoty mají prosazovat sociálně-demokratické strany.
„My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico před pár dny v projevu před stranickými kolegy. Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Směr-SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.