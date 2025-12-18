„Náročný summit v Bruselu nezačal dobře. Na letišti nám auto se schody rozbilo letadlo tak, že není schopné letu a musíme ho tady nechat,“ uvedl Fico ve středu večer.
Do Bruselu přiletěl, neboť se tam ve středu konal summit mezi EU a zeměmi Západního Balkánu a dnes je na plánu summit EU.
„Při manipulaci s mobilními shody ze strany handlingové společnosti na letišti v Bruselu nastal kontakt s trupem letadla v oblasti levých předních dveří,“ citují slovenská média prohlášení ministerstva vnitra.
Podle úřadu byl stroj odstavený z preventivních důvodů a čeká se na stanovisko výrobce, zda je schopný bezpečného letu.
Přepravu slovenských politiků v rámci plnění jejich povinností v zahraničí plní speciální útvar ministerstva vnitra. Ten má podle předchozích informací slovenských médií k dispozici mimo jiné dvě letadla Airbus A319.