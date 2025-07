Vy byste se nám smáli. Slovenský ministr se topí v důvodech, proč porušili zákon

Eštokovy obavy se naplnily. Ale až nyní, kdy s neobvyklým vysvětlením kauzy přišel. Mluvil o částce 300 tisíc eur (7,3 milionu korun), kterou si strana v lednu loňského roku půjčila od firmy Element Business, která patří Pellegriniho sestře Evě, a okamžitě ji poslala na prezidentskou kampaň svého někdejšího předsedy a zakladatele.

Kampaň přitom podle slovenských zákonů nelze financovat z půjček ani ze státních příspěvků, jež strany dostávají za volební výsledek. Před volbami tak nebylo jasné, kde Hlas peníze pro Pellegriniho vzal – a kdo tedy ve skutečnosti zaplatil Pellegriniho kampaň. Sám kandidát tehdy tvrdil, že se jeho cesta do prezidentského paláce financuje z darů jeho spolustraníků.

V rozporu se zákony navíc Hlas o této půjčce ihned neinformoval na svém webu. Udělal to potichu až nedávno, zjistil v červenci portál Aktuality. Eštok na to novinářům původně řekl, že šlo o administrativní chybu, za kterou Hlas případně bez vytáček zaplatí pokutu. Nyní ovšem nabídl jiný scénář těchto událostí.

„Víte velmi dobře, že by to bylo součástí předvolební kampaně a že by si různí zakomplexovaní nešťastníci se sáčky do koše na hlavách z toho začali dělat srandu. Rozhodli jsme se takto i z taktických důvodů,“ řekl Eštok ve středečním rozhovoru pro portál HN Online.

Částka už je podle něj splacená a na vyrovnání půjčky posloužily právě dary, takže je prý všechno v pořádku. Totéž tvrdil i Pellegrini, který zrovna nastoupil na dobrovolný vojenský výcvik na Tureckém vrchu v rámci nového projektu budování armádních záloh. „Co je na tom špatného? Nic se neutajilo, já jsem nic neutajil. Půjčka přišla, byla i vrácena zpět. Hlas za to (nezveřejnění) musí zaplatit sankci, vyřešené,“ řekl Markíze.

Podle analytika slovenské pobočky organizace Transparency International Ľuboše Kostelanského nicméně ministr vnitra přiznal, že „účelově nedodrželi zákon, který jim přikazuje informace o půjčce zveřejnit“. Pro Denník N to označil za „velmi nešťastné a znepokojující“, protože právě resort vnitra má volební pravidla na starosti.

A pokud jde o „nešťastníky se sáčky na hlavách“, Eštok jimi myslel správce satirické stránky Zomri, která nezaspala a roztočila další kolo vtipů, stejně jako další tvůrci politické satiry.

Ministr Eštok není jediným členem vlády Roberta Fica, který originálně vysvětloval, proč porušil zákon. Když před časem média a opoziční strana Slovensko v čele s expremiérem Igorem Matovičem zjistila, že jak Fico, tak ministr obrany Robert Kaliňák mají v Chorvatsku nepřiznané nemovitosti, Kaliňák se odkazoval na své blízké.

Prohlásil tehdy, že podniká od roku 1990 a jeho rodina tak měla prostředky na to, aby si vilu koupila. Jeho žena prý hledala místo, kde by se jejich dětem trpícím alergiemi ulevilo. V majetkovém přiznání však dům podle svých slov neuváděl proto, aby chránil soukromí své rodiny.

Podle slovenských zákonů je ovšem povinen v přiznání uvést i majetek své manželky nebo svých dětí. K vlastnictví letní vily se přihlásil až v době, kdy na místo mířil Matovič s kolegy.