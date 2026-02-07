„Hnutí bych definoval jako skupinu na pomezí ekonomického a spirituálního hnutí, která míchá různé prvky z alternativních ekonomických teorií a konspiračních teorií o finančním systému,“ říká v reportáži pro slovenskou televizi STVR religionista Michal Puchovský.
Tváří Slovenského podílového družstva ROD je už pět let Emil Skirkanič. Bývalý tělocvikář a zaměstnanec pojišťovny s image Rasputina vystupuje jako předseda představenstva družstva s tím, že ho ostatní členové hnutí oslovují Jeho výsosti. Není jasné, kolik má skupina členů, ale například na Facebooku ji sleduje 2,7 tisíce uživatelů. Hnutí má i svůj oficiální web a loni si dokonce v Brně uspořádalo vlastní konferenci.
Spirituální pilíř hnutí kombinuje pestrou směs myšlenek. Například tu, že se Ježíš Kristus ve skutečnosti jmenoval Radomír a byl Slovan. Prý měl tento „bílý hierarcha“ fascinující životní příběh a byl zavražděn. Členové družstva se také vydávají za rytíře, kteří přišli vyvést národ z temnoty.
|
Ať je Kristus králem Slovenska. Tajemník resortu kultury překvapil i biskupy
V čele jde samozřejmě Skirkanič coby Grand Prior Řádu hospitalitů neboli johanitů. „Suverénní řád hospitalitů jako vojenský řád svatého Jana Jeruzalémského, maltského, rhodoského má historii 1,5 miliardy let. Dlouho spal, někdo ho jen kontroloval, chránil. Rytíři řádu hospitalitů byli vždy ti, kteří vlastnili vše. Potom v jistém období to odevzdávali svým – maltézským rytířům. Ti jsou naše pobočka,“ vypráví Skirkanič.
Skutečný řád Maltézských rytířů se však od družstva na pomezí sekty distancuje a varuje i před různými dalšími falešnými řády, jež zneužívají jeho jméno a symboly. A Skirkanič zase hlásá, že jsou „fejk“ slovenští Maltézští rytíři a že ti praví sídlí na Maltě a tamní nejvyšší představený „vzdal kondolenci Jeho carovi carů“.
Car carů je totiž další ingredience do dortu, jejž družstvo ROD peče. Podle STVR hlásá, že na svět přišel nový mesiáš, kterého nazývá právě car carů nebo také Bílý duchovní chlapec. „Teď přichází ta chvíle. Prozradím vám, kdo je bílý car. Je mezi námi, uznávají ho všichni, kteří řídí světové procesy. Jeho jméno je Alexander Nikolajevič Paramonov,“ líčí skupina na sociálních sítích.
|
Ivo A. Benda zvěstoval lásku Vesmírných lidí, dnes krmí ptáky na Slovensku
Aby těch myšlenek a názvů nebylo málo, Slovenské podílové družstvo ROD se prezentuje i jako Zlatá éra a tvrdí, že právě Paramonov zachránil lidstvo před světovou válkou. V téměř hodinovém videu také Zlatá éra popisuje, že vždy, když svět čelí zkáze, probudí se síla, která ho zachrání. A že o tom, jaká je skutečná minulost světa či reálné uspořádání ostatních zemí, vesmíru a podvodních světů, nemáme ani tušení. Všechno, co jsme se kdy učili, je prý lež.
Religionista Puchovský nicméně dodává, že originality je zde velmi málo. „Jde spíš o kompilaci ruských konspirituálních narativů na slovenský způsob,“ míní. „Dokonce i Slovenská informační služba varuje, protože jednoticím prvkem jsou panslovanské myšlenky, jež se snaží vzbudit dojem extrémní výjimečnosti, vyšší rasy a společenství, které historicky sahá až někam před Ježíše Krista,“ upozorňuje také slovenský bezpečnostní analytik Radovan Bránik.
„Žádnou pitomou národní banku nepotřebujeme“
Druhým pilířem, na němž družstvo ROD stojí, je sada ekonomických tvrzení, čirých výmyslů a slibů. Sdružení se totiž vydává za plně samostatnou finanční instituci, která má vlastní banku i měnu – takzvanou korunu ROD. Jedno euro je třicet korun ROD. Skirkanič v reportáži také líčí, že už je na Slovensku síť obchodů, v nichž se touto neexistující a nelegální měnou dá platit.
„Slované převzali světový finanční systém, který je nově naprogramovaný na pravdě, spravedlnosti a svědomí,“ tvrdí družstvo. Svým podílníkům hnutí slibuje také pravidelnou měsíční rentu 1 500 eur. Kromě toho navíc nabízí, že je zbaví jejich závazků, třeba hypotéky nebo dluhů. Každý na to má přece právo, ujišťuje. Vstup do družstva je údajně zdarma, zájemci však mají „možnost“ vložit do něj své peníze. A naopak ty, kteří chtějí rozjet své vysněné projekty, hnutí vábí na příslib finanční injekce.
Portál Sekty TV nicméně už před dvěma lety upozornil, že „mnozí z těch, kdo uvěřili Skirkaničovým slibům, se setkali s rozčarováním a zklamáním“. „Jejich očekávání a naděje se nenaplnily a v některých případech se někteří dokonce ocitli v obtížné finanční situaci,“ dodal. Medializovaným se přitom na Slovensku stal příběh ženy, která s pomocí investic od hnutí chtěla postavit domov důchodců. Pomoc však nepřišla a žena se topí v dluzích.
I letos už družstvo informovalo, že podílníkům vyplatilo rentu:
Skirkanič ovšem dál operuje s absurdními částkami, jež prý spravuje. „Naplnili jsme naše aktiva v naší Národní bance nejprve 105 miliardami eur XAU ve zlatě, následně jsme navyšovali náš kapitál o jeden trilion eur XAU ve zlatě. Zdroj aktiv je od toho, kdo je předtím měl a vlastnil je – největší finanční společnost a korporace na světě, která se jmenuje White Spiritual Boy Corporation Global,“ vypráví muž obklopený portréty Ježíše, vonnými svíčkami a ezoterickými předměty.
Údajná korporace, o níž při tom mluví, už neexistuje a dřív sídlila na Filipínách. Světová banka Řádu hospitalitů, od které má prý družstvo povolení k činnosti, zase jako své sídlo uvádí kanceláře v Bratislavě. Je určitě náhoda, že ji vede Paramonov, k ruce má Skirkaniče i jeho syna a že právě v jedné z jejích kanceláří Skirkanič sedí, když ho přišli vyzpovídat novináři STVR.
Relevantní povolení od slovenských finančních institucí chybí. „Celý globální systém měl někdo pod kontrolou. Ten, kdo je vlastník, vydává i licenci, tak ten nám dal licenci. A ne nějaká pitomá národní banka,“ rozčiluje se Jeho výsost. Skirkanič také odmítá „míchat jablka s hruškami“, tedy fakt, že sice údajně spravuje aktiva v hodnotě trilionů eur, ale sám si prošel několika exekucemi, přišel o byt a má dluhy na daních.
„Jednoho dne jsem se rozhodl přestat platit úplně všechno. Rozhodl jsem se, že využiju článek ústavy číslo 32, a to je právo na vzdor,“ prohlásil. Legitimitu svého hnutí pak odvozuje i od toho, že zaregistrované ve strukturách OSN, to mu však nedává žádné právo kromě toho, že může prodávat výrobky a služby, podotýkají novináři.
V minulosti byla na členy hnutí podána dvě trestní oznámení a experti říkají, že se skupina pohybuje na hraně zákona. Slovenská národní banka pak před ní důrazně varuje s tím, že její slovník může vzbuzovat dojem, že jde o legální finanční instituci. Naposledy na podzim upozornila, že hnutí neoprávněně používá slovo „banka“, přestože k tomu nemá povolení. „Finanční prostředky investované prostřednictvím družstva nejsou kryté Fondem ochrany vkladů ani Garančním fondem investic,“ podotkla.