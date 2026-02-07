Ježíš se jmenoval Radomír. Slovenské hnutí slibuje doživotní rentu, vede ho tělocvikář

Autor:
  19:04
Hlásají, že Ježíš byl Slovan a jmenoval se Radomír. Založili si vlastní banku i měnu a lidem slibují doživotní rentu spolu s kompletním oddlužením. Národní zákony pro ně prý neplatí, protože jejich cílem je svrhnout celosvětový finanční systém. A vše vede bývalý tělocvikář s exekucemi na krku. Seznamte se se Slovenským podílovým družstvem ROD. Varují před ním odborníci i slovenská národní banka.

Lídr Slovenského podílového družstva ROD Emil Skirkanič (15. října 2022) | foto: Slovenské podielové družstvo ROD / Facebook

„Hnutí bych definoval jako skupinu na pomezí ekonomického a spirituálního hnutí, která míchá různé prvky z alternativních ekonomických teorií a konspiračních teorií o finančním systému,“ říká v reportáži pro slovenskou televizi STVR religionista Michal Puchovský.

Tváří Slovenského podílového družstva ROD je už pět let Emil Skirkanič. Bývalý tělocvikář a zaměstnanec pojišťovny s image Rasputina vystupuje jako předseda představenstva družstva s tím, že ho ostatní členové hnutí oslovují Jeho výsosti. Není jasné, kolik má skupina členů, ale například na Facebooku ji sleduje 2,7 tisíce uživatelů. Hnutí má i svůj oficiální web a loni si dokonce v Brně uspořádalo vlastní konferenci.

Spirituální pilíř hnutí kombinuje pestrou směs myšlenek. Například tu, že se Ježíš Kristus ve skutečnosti jmenoval Radomír a byl Slovan. Prý měl tento „bílý hierarcha“ fascinující životní příběh a byl zavražděn. Členové družstva se také vydávají za rytíře, kteří přišli vyvést národ z temnoty.

Ať je Kristus králem Slovenska. Tajemník resortu kultury překvapil i biskupy

V čele jde samozřejmě Skirkanič coby Grand Prior Řádu hospitalitů neboli johanitů. „Suverénní řád hospitalitů jako vojenský řád svatého Jana Jeruzalémského, maltského, rhodoského má historii 1,5 miliardy let. Dlouho spal, někdo ho jen kontroloval, chránil. Rytíři řádu hospitalitů byli vždy ti, kteří vlastnili vše. Potom v jistém období to odevzdávali svým – maltézským rytířům. Ti jsou naše pobočka,“ vypráví Skirkanič.

Skutečný řád Maltézských rytířů se však od družstva na pomezí sekty distancuje a varuje i před různými dalšími falešnými řády, jež zneužívají jeho jméno a symboly. A Skirkanič zase hlásá, že jsou „fejk“ slovenští Maltézští rytíři a že ti praví sídlí na Maltě a tamní nejvyšší představený „vzdal kondolenci Jeho carovi carů“.

Car carů je totiž další ingredience do dortu, jejž družstvo ROD peče. Podle STVR hlásá, že na svět přišel nový mesiáš, kterého nazývá právě car carů nebo také Bílý duchovní chlapec. „Teď přichází ta chvíle. Prozradím vám, kdo je bílý car. Je mezi námi, uznávají ho všichni, kteří řídí světové procesy. Jeho jméno je Alexander Nikolajevič Paramonov,“ líčí skupina na sociálních sítích.

Ivo A. Benda zvěstoval lásku Vesmírných lidí, dnes krmí ptáky na Slovensku

Aby těch myšlenek a názvů nebylo málo, Slovenské podílové družstvo ROD se prezentuje i jako Zlatá éra a tvrdí, že právě Paramonov zachránil lidstvo před světovou válkou. V téměř hodinovém videu také Zlatá éra popisuje, že vždy, když svět čelí zkáze, probudí se síla, která ho zachrání. A že o tom, jaká je skutečná minulost světa či reálné uspořádání ostatních zemí, vesmíru a podvodních světů, nemáme ani tušení. Všechno, co jsme se kdy učili, je prý lež.

Religionista Puchovský nicméně dodává, že originality je zde velmi málo. „Jde spíš o kompilaci ruských konspirituálních narativů na slovenský způsob,“ míní. „Dokonce i Slovenská informační služba varuje, protože jednoticím prvkem jsou panslovanské myšlenky, jež se snaží vzbudit dojem extrémní výjimečnosti, vyšší rasy a společenství, které historicky sahá až někam před Ježíše Krista,“ upozorňuje také slovenský bezpečnostní analytik Radovan Bránik.

„Žádnou pitomou národní banku nepotřebujeme“

Druhým pilířem, na němž družstvo ROD stojí, je sada ekonomických tvrzení, čirých výmyslů a slibů. Sdružení se totiž vydává za plně samostatnou finanční instituci, která má vlastní banku i měnu – takzvanou korunu ROD. Jedno euro je třicet korun ROD. Skirkanič v reportáži také líčí, že už je na Slovensku síť obchodů, v nichž se touto neexistující a nelegální měnou dá platit.

„Slované převzali světový finanční systém, který je nově naprogramovaný na pravdě, spravedlnosti a svědomí,“ tvrdí družstvo. Svým podílníkům hnutí slibuje také pravidelnou měsíční rentu 1 500 eur. Kromě toho navíc nabízí, že je zbaví jejich závazků, třeba hypotéky nebo dluhů. Každý na to má přece právo, ujišťuje. Vstup do družstva je údajně zdarma, zájemci však mají „možnost“ vložit do něj své peníze. A naopak ty, kteří chtějí rozjet své vysněné projekty, hnutí vábí na příslib finanční injekce.

Portál Sekty TV nicméně už před dvěma lety upozornil, že „mnozí z těch, kdo uvěřili Skirkaničovým slibům, se setkali s rozčarováním a zklamáním“. „Jejich očekávání a naděje se nenaplnily a v některých případech se někteří dokonce ocitli v obtížné finanční situaci,“ dodal. Medializovaným se přitom na Slovensku stal příběh ženy, která s pomocí investic od hnutí chtěla postavit domov důchodců. Pomoc však nepřišla a žena se topí v dluzích.

I letos už družstvo informovalo, že podílníkům vyplatilo rentu:

Skirkanič ovšem dál operuje s absurdními částkami, jež prý spravuje. „Naplnili jsme naše aktiva v naší Národní bance nejprve 105 miliardami eur XAU ve zlatě, následně jsme navyšovali náš kapitál o jeden trilion eur XAU ve zlatě. Zdroj aktiv je od toho, kdo je předtím měl a vlastnil je – největší finanční společnost a korporace na světě, která se jmenuje White Spiritual Boy Corporation Global,“ vypráví muž obklopený portréty Ježíše, vonnými svíčkami a ezoterickými předměty.

Údajná korporace, o níž při tom mluví, už neexistuje a dřív sídlila na Filipínách. Světová banka Řádu hospitalitů, od které má prý družstvo povolení k činnosti, zase jako své sídlo uvádí kanceláře v Bratislavě. Je určitě náhoda, že ji vede Paramonov, k ruce má Skirkaniče i jeho syna a že právě v jedné z jejích kanceláří Skirkanič sedí, když ho přišli vyzpovídat novináři STVR.

Relevantní povolení od slovenských finančních institucí chybí. „Celý globální systém měl někdo pod kontrolou. Ten, kdo je vlastník, vydává i licenci, tak ten nám dal licenci. A ne nějaká pitomá národní banka,“ rozčiluje se Jeho výsost. Skirkanič také odmítá „míchat jablka s hruškami“, tedy fakt, že sice údajně spravuje aktiva v hodnotě trilionů eur, ale sám si prošel několika exekucemi, přišel o byt a má dluhy na daních.

„Jednoho dne jsem se rozhodl přestat platit úplně všechno. Rozhodl jsem se, že využiju článek ústavy číslo 32, a to je právo na vzdor,“ prohlásil. Legitimitu svého hnutí pak odvozuje i od toho, že zaregistrované ve strukturách OSN, to mu však nedává žádné právo kromě toho, že může prodávat výrobky a služby, podotýkají novináři.

V minulosti byla na členy hnutí podána dvě trestní oznámení a experti říkají, že se skupina pohybuje na hraně zákona. Slovenská národní banka pak před ní důrazně varuje s tím, že její slovník může vzbuzovat dojem, že jde o legální finanční instituci. Naposledy na podzim upozornila, že hnutí neoprávněně používá slovo „banka“, přestože k tomu nemá povolení. „Finanční prostředky investované prostřednictvím družstva nejsou kryté Fondem ochrany vkladů ani Garančním fondem investic,“ podotkla.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Ježíš se jmenoval Radomír. Slovenské hnutí slibuje doživotní rentu, vede ho tělocvikář

Lídr Slovenského podílového družstva ROD Emil Skirkanič (15. října 2022)

Hlásají, že Ježíš byl Slovan a jmenoval se Radomír. Založili si vlastní banku i měnu a lidem slibují doživotní rentu spolu s kompletním oddlužením. Národní zákony pro ně prý neplatí, protože jejich...

7. února 2026  19:04

Zelené zlato Karibiku. S rozvojem legálního konopí roste i touha po expanzi

Obchod s konopím v muzeu Boba Marleyho v Kingstonu na Jamajce (14. října 2023)

V Karibiku se postupně rozvíjí legální pěstování a prodej konopí. Navzdory ideálním podmínkám však průmysl brzdí přísné zákony a černý trh. Naději teď přinášejí nové podmínky ve Spojených státech,...

7. února 2026

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete.

Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje...

7. února 2026  18:58

Pomoc s odérem rybiny. Sítě z Evropy chrání Ukrajince před ruskými drony

Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v...

To, co dříve sloužilo k lovu ryb v Severním moři nebo k ochraně cibulovin či tulipánů v Nizozemsku, nyní zachraňuje životy na ukrajinské frontě. Evropští dobrovolníci spojili síly v unikátní...

7. února 2026  18:34

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:40,  aktualizováno  18:15

Železnici v severní Itálii ochromila po začátku olympiády série sabotáží

Provoz na železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotáží při konání...

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útoky stojí anarchisté....

7. února 2026  14:53,  aktualizováno  18:04

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza chce v případě, že se dostane k moci, zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to v...

7. února 2026  17:44

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Jachta Koru, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, kotví v zátoce...

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teakovému dřevu, které čelí rostoucímu tlaku kvůli neudržitelným praktikám a sankcím spojeným s jeho těžbou v Myanmaru. Tato země patří mezi klíčové producenty...

7. února 2026

Lidé nechtějí o rizikovém pití mluvit, o pomoc si musí říct sami, říká odborník

Miroslav Barták z kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v...

V pití alkoholu jsou Češi dlouhodobě na první příčce. A ačkoliv spotřeba klesá, prvenství si drží dál. Ve velkém množství navíc pijí i mladší 18 let. Zachytit rizikové pití mohou screeningy u...

7. února 2026  16:35

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

ilustrační snímek

V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla...

7. února 2026  16:10

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

7. února 2026

Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč

Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou...

Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou teplákovou soupravu určenou pro cestování ve vlacích. Podle firmy má oděv vyvedený v korporátních barvách ztělesňovat...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.