Penziony, ve kterých se nedá ubytovat. Slováci rozkrývají, kam šly unijní fondy

Novináři a zástupci opozice poukázali na několik případů, kdy se v komplexech oficiálně uváděných coby penziony nedokázali ubytovat, nebo se jim to podařilo jen obtížně. Honosné stavby byly postaveny také z peněz evropských fondů. Ty byly původně určené pro podporu cestovního ruchu.

Dotace v této oblasti poskytovalo Slovensko podle médií za dřívějšího vládnutí současného už čtyřnásobného premiéra Roberta Fica. Jeden z ubytovacích komplexů například vyrostl v Nitranském kraji, odkud pochází oligarcha Norbert Bödör. Ten má blízko k Ficově straně Směr-SD a v minulosti byl ve vazbě kvůli kauze Dobytkář, v níž policie rozkryla korupci v Zemědělské platební agentuře.

Právě tato instituce poskytovala dotace na podporu cestovního ruchu. Za evropské peníze postavené domy, k nimž mají vazby lidé údajně blízcí Bödörovi, často nejsou na mapě a člověk se s k nim dostane, jen když ví, kde jsou. A jejich správci nyní novinářům tvrdí, že jsou mimo provoz anebo že už je jejich ubytovací kapacita vyprodaná.

„Peníze šlo využít mnohem lépe. Místo toho slouží soukromým zájmům, soukromému luxusu oligarchů této vlády. Je to zjevné zneužívání evropských zdrojů,“ řekl v pondělí předseda opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka.

List Denník N napsal, že „z dosavadních informací to vypadá tak, že vybraní papaláši si postavili místo penzionů luxusní vily a čekají, než uplyne pětiletá lhůta, aby je mohli používat k soukromých účelům“. „Pět let je doba, během které mají zařízení, která dostala dotaci, fungovat jako penzion. Těch pět let přečkávají tak, že o ubytování nikdo neví, nedá se najít v internetovém vyhledávači, ani na ubytovacích platformách,“ dodal.

Fico podle médií prohlásil, že pokud někdo porušil pravidla, musí za to nést odpovědnost. Podobně uvedená podezření komentovali i někteří další vládní politici.

Opozice kromě výzvy unijním institucím, aby se podezřeními ze zneužívání evropských fondů na Slovensku zabývaly, chce vyvolat mimořádná jednání některých parlamentních výborů a poslanecký průzkum ve zmíněné platební agentuře.