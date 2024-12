Co jsou raňajky? Pražáci už Slovákům občas nerozumějí, říká šéf Dorozumenia

Na jedné straně žijí v Česku statisíce Slováků, vysílají se pořady jako Česko Slovenská SuperStar, čeští posluchači milují slovenské kapely a spousta Čechů jezdí na Slovensko na dovolenou. Slovenština z veřejného prostoru rozhodně nezmizela. Na druhé straně mi třeba slovenský moderátor a stand up komik Ján Gordulič během rozhovoru řekl, že bude asi muset brzy svým komikům před vystoupeními v Česku říkat, aby raději přepnuli na češtinu, protože už jim publikum nemusí rozumět. Jak vážná je tedy podle vás „hrozba“, že už si zanedlouho my Češi a Slováci neporozumíme?

Je vysoce pravděpodobné, že se to pouto bude snižovat a snižovat, pokud s tím vědomě nebudeme něco dělat. Ať už prostřednictvím naší iniciativy Dorozumenia nebo vzájemným sledováním filmů bez titulků. Můžeme si taky přečíst nebo prolistovat slovenskou knihu. Na Václavském náměstí v Praze je mimochodem velké několikapatrové knihkupectví, kde když jsem hledal slovenské knihy, našel jsem je úplně dole v sekci others neboli jiné. Ve slovenských knihkupectvích přitom české překlady a české knihy tvoří vysoké procento nabídky. Je to trochu smutné a možná to i symbolizuje vztah Čechů ke čtení ve slovenštině. Asi je to náročné, když na to člověk není zvyklý.