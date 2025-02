DOKUMENT: Otevřený dopis Andreje Danka Robertu Ficovi

Vážený pane předsedo,

s překvapení jsem přijal váš dopis, který je plný technokratického postupu bez jakékoliv empatie, kterou si politika vyžaduje. Eviduji vaši novou zálibu ve veřejných dopisech, byť mě mrzí, že tyto věci neřešíme v soukromí.

Jako politické strany spolupracujeme již mnoho let, přesto si myslím, že způsob, jakým se rozhodujete řešit vzniklou koaliční krizi, je hrubým porušením koaliční smlouvy. Třikrát vám naše politická strana SNS pomohla stát se premiérem a pokaždé jste nás využil a pak téměř zničil. I při sestavování této vlády jsme jako SNS ustoupili z požadavků a je logické, že jsme nebyli schopni mocensky uspokojit všechny naše poslance. Vše jste rozhodli za našimi zády se stranou Hlas-SD, a tady je výsledek.

Vládnutí vyžaduje nadhled a kompromis. Umění vládnout není dáno každému, moc získat umíte, ale jen ti nejlepší si ji i udrží. Vy na to máte, pane premiére. Základem politického fungování v parlamentu je spolupráce mezi politickými stranami a vzájemný respekt a tolerance každé strany při naplňování programu. Opravdu chcete být premiérem vlády složené z politických stran a vyděračů? Musíte vědět, že to nemůže fungovat.

Ani v jedné vládě, jejímž jste byl premiérem, jste nešel do individuálních jednání s lidmi, kteří se odtrhli od politických stran. Je zřejmé, že někteří lidé v SNS i v Hlasu-SD uvěřili v možnost individuální dohody s vámi jako premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. Ne my, ale vy jste je legitimizoval, dal jim naději na dohodu a chcete je odměnit za zradu, které se dopustili na svých mateřských stranách. To způsobí lavinovou reakci.

Je to vaše rozhodnutí, ale je to také politické riziko. Respektujte však, prosím, koaliční smlouvu. Nemůžete měnit ministry bez souhlasu mateřských stran. Ani SNS, ani strana Hlas-SD za tuto situaci nenesou odpovědnost. Nemáme k tomu imperativní mandát. V roce 2020 odešli poslanci i vám, taková je politická realita. To by měl být první bod změny Ústavy Slovenské republiky. Naše politická dohoda zněla, že s nimi nebudete vstupovat do jednání, i když jsem si byl jistý, že to nepovede k ničemu jinému než k vydírání z jejich strany. Tím, že jste to udělal, tito lidé ignorují mateřské strany.

Prosím vás, neútočte na strany SNS nebo Hlas-SD. To už není naše odpovědnost. Vy jste předseda vlády a dobře víte, kdo je zlomil, ovládá a získal na svou stranu. Řešte to s těmito lidmi, ne tím, že budete útočit na nás a strašit veřejnost volbami.

Politika je umění kompromisu, který vede k udržení moci. Měla by však být také založena na charakteru, respektu a úctě politických stran. Já jsem vás nikdy nepodrazil ani politicky ani lidsky, o to víc mě vaše slova mrzí. Naše Ústava Slovenské republiky imperativní mandát neumožňuje. Stejně jako odešli v roce 2020 vaši poslanci, stalo se to i této vládě, i SNS a straně Hlas-SD. Stalo se to i KDH a hnutí Slovensko, ale to neznamená, že bychom to měli využívat k vzájemnému napadání a alibismu. Neznamená to, že jsme ve stranách SNS nebo Hlas-SD horší nebo nezkušenější politici.

Vaším krátkodobým řešením je v rozporu s koaliční smlouvou odebrat ministerstvo straně Hlas-SD a dát ho lidem, kteří Hlas-SD zradili, a totéž chcete udělat s ministerstvem cestovního ruchu a sportu. Dokonce nabízíte místa na své kandidátce mým ministrům, což mě osobně zklamalo. Už vám nevadí, že ministrem má být Rudolf Huliak, kterého jste sám na ministerstvu životního prostředí nechtěl?

Musím říct, že v politice pro mě vždy existovaly určité hranice. Můžete mi vyčítat cokoli, ale podání ruky z mé strany platí a já jsem ji podal, i když jste v roce 2018 klečel na zemi. Podržel jsem vás v roce 2016, když jsem souhlasil s vládou, jejíž součástí byla maďarská strana. Podržel jsem vás, když vás vaši nejbližší v roce 2018 odepsali. Stál jsem při vás na každé demonstraci v letech 2020-2023 a pomohl vám stát se premiérem v roce 2023. O to víc mě mrzí, že opět vidíte selhání svých koaličních partnerů, útočíte a neřešíte příčinu této situace. Žádná vláda, která je založena na zradě, koňských handlech a vydírání, nemá budoucnost, a vy to musíte dobře vědět.

Vždy jsem vás považoval a budu považovat za šikovného a schopného člověka. V novodobé éře Slovenska jste politik, který nemá obdoby, ale bohužel musím konstatovat, že vám chybí empatie ke koaličním partnerům. Pokud padnou strany SNS a Hlas-SD, padnete i vy, a o to jde našim nepřátelům. Prosím, hledejme společnou cestu, neútočte na nás a hlavně neotvírejte téma předčasných voleb.

Umíte být tvrdý a nekompromisní. Bohužel, často jste takový vůči koaličním partnerům, vůči lidem, kteří si vás váží, ale vůči opozičním oponentům, i těm, kteří vás chtějí odstavit, jste měkký. Ti, kteří neudrží moc, si ji nezaslouží. (Mikuláši) Dzurindovi jste odpustil, časem vás to mrzelo a teď jsem od vás ani jednou neslyšel, že chcete řešit (Richarda) Sulíka, (Igora) Matoviče a (Borise) Kollára.

Je velká škoda, že své emoce, boj a sílu nesoustředíte na to, co jsme společně slíbili voličům. Řekli jsme, že vypovíme smlouvu o přítomnosti amerických vojsk. Řekli jsme lidem, že vyvodíme odpovědnost za plýtvání v době covidu. Řekli jsme lidem, že Sulík, Matovič a Kollár se budou zodpovídat. Dodnes nechápu, že jste Borisi Kollárovi povolil ještě půl roku využívat státní ochranku. Dodnes jsem nepochopil, že jste v roce 2012 místo tvrdého postupu proti Matovičovi zvolili politické dohody a ještě mu dali úřad zmocněnce pro Polláka. Ano, stejně jednáte i dnes.

Přišel jsem do vlády plný nadšení, že zrušíme Specializovaný trestní soud, Úřad speciálního prokurátora, že normalizujeme společnost, že ukážeme lidem, že jim chceme pomoci a že jim pomůžeme. Donutili jste nás hlasovat pro konsolidaci, s čímž se nemohu ztotožnit. Hloupé transakční daně, zrušení rodičovského příspěvku. Místo toho, abychom udělali reformy ve zdravotnictví, kde se peníze tvrdě rozkrádají, místo toho, abychom zastavili nákupy zbraní a mnoho dalších projektů, zavedli jsme nekoncepční daně. Přesto oceňuji, že jste mi alespoň umožnili chránit živnostníky a malé firmy a snížit DPH na 5 % ve stravovacích službách, fitness centrech a ubytovacích zařízeních.

Do vlády jsem šel s tím, že SNS nebude rozbíjet vztahy mezi stranami Směr-SD a Hlas-SD. Podpořili jste nás v realizaci v oblasti kultury, kde jsme zahájili tvrdý boj proti projektům LGBTI, zahájili jsme nové infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, ale zejména v oblasti cestovního ruchu a sportu, kde jsme připravili historicky největší počet projektů, které se začnou realizovat během dvou až tří let.

To vše nyní chcete zmařit jen proto, že jsme vydíráni skupinou poslanců, které někdo záhadně získal. Myslím si, že si Slovenská národní strana takový přístup z vaší strany nezaslouží. Bez ní byste se nikdy nestal premiérem, s výjimkou roku 2012. Myslel jsem, že jste se poučil.

Píši vám jako kolega, který si vás váží, a možná ještě i jako přítel. Prosím, nikdy jsem vám neupíral vaše politické schopnosti a talent řešit jakoukoli krizi. Máte obdivuhodný komunikační talent, ale co vám chybí, je cit. Cit pro své okolí. Nevnímáte přátele a nepřátelům vzdáváte úctu. Je zřejmé, že váš osobní souboj s prezidentem Slovenské republiky pokračuje. Je zřejmé, že velmi dobře víte, kdo stojí za odchodem mých poslanců v čele s Rudolfem Huliakem.

Pane premiére, neházejte odpovědnost na své koaliční partnery, protože byste opět zůstal sám. Je důležité si uvědomit, že lidé od nás očekávali a očekávají větší výsledky. Pokud chcete vládnout tak, že odpovědnost za stabilitu a neúspěchy naší vlády hodíte opět na někoho jiného, říkám vám veřejně, že se toho zúčastnit dokážu, byť už jen z posledních sil.

Je mi líto, že musím psát dopisy, ale musíte sám uznat, že koaliční rada se v prvním půlroce před prezidentskou volbou sešla třikrát. Přál bych si, abyste byl prezidentem Slovenské republiky, ale neposlouchal jste. Dnes si uvědomujete, že by to bylo dobré řešení. Nezpochybňuji vaše utrpení a bolest. Nic se nevyrovná tomu, co jste zažil. Je mi však líto, že nedokážete nikomu politicky věřit. Je mi velmi líto, jak nevidíte přátele, jak ubližujete přátelům a bojíte se nepřátel. Neslyšel jsem vás za dva roky říct nic o tom, co se stane s kauzami v této republice. Pokud si neudržíme moc, tak si ji nezasloužíme.

Chci vás vyzvat, abyste nevytvářel politický tlak a neponižovali politické strany, jako je SNS a Hlas-SD. My vás potřebujeme a vy potřebujete nás, ale jakmile se rozhodnete jednat individuálně s lidmi, kteří zradili, je to vaše rozhodnutí, které nebude mít dlouhého trvání. Odmítám být pod politickým tlakem, vždy jsem byl dobrým a loajálním mladším politickým bratrem.

Po atentátu s vámi několik měsíců nebylo možné mluvit. To vše, co se děje, není jen důsledkem ambicí a chtíče neukojených poslanců, děje se to proto, že žijete v politické izolaci a nikomu nevěříte.

Přál bych si, abychom tuto politickou krizi překonali. Chtěl bych vás však také upozornit, že mé politické představy se od těch vašich v mnohém liší. Neměl jsem možnost vykonávat politickou moc jako vy, přesto jsem si vždy zachoval charakter a slušnost a mé slovo platilo. Nikdy jsem vás politicky neurážel, tak prosím neurážejte ani vy mě.

Jsem tady a budu vždy stát po vašem boku, dokud budu přesvědčen, že jste ten správný chlap na pozici předsedy vlády Slovenské republiky. Buďte takový, jaký jste byl, a já budu stát při vás v dobrém i zlém.