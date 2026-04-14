Diskriminace není volební reforma. Slováci demonstrovali proti zrušení voleb poštou

Slováci v úterý v několika slovenských městech, ale také v Praze či Bruselu demonstrovali proti plánům vlády premiéra Roberta Fica zrušit v parlamentních volbách možnost hlasovat ze zahraničí poštou. Naposledy voliči v korespondenční volbě podpořili hlavně nynější opozici. Opoziční řečníci také ocenili nedělní volební porážku strany Fidesz dlouholetého maďarského premiéra a Ficova spojence Viktora Orbána.
Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta Fica zrušit v parlamentních volbách možnost hlasování poštou ze zahraničí. (14. dubna 2026)

„Hraje se o to, zda Slovensko zůstane demokratickou zemí. Vládní poslanci chtějí rozhodnout, že desítkám tisíc Slováků, kteří žijí v zahraničí, znemožní volit,“ řekl na shromáždění v Bratislavě předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka o návrhu nahradit korespondenční volbu hlasováním na slovenských ambasádách v zahraničí.

Podle portálu Aktuality.sk na demonstraci v Bratislavě přišlo několik tisíc lidí, v Košicích účast dosáhla tisícovky, v Banské Bystrici 800 lidí, v Praze 500 lidí a v Bruselu se shromáždění zúčastnilo několik desítek demonstrantů. PS se při organizaci shromáždění spojilo s několika dalšími opozičními stranami. Demonstrace svolaly v první den dubnové schůze slovenské sněmovny, která má v programu také návrh na uvedené zrušení korespondenční volby.

Ficova vláda chce zrušit volbu poštou. Ve světě totiž vítězí opozice, upozorňují kritici

Bývalá diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová z pódia v Bratislavě mimo jiné kritizovala vládní politiky na Slovensku. Podle ní ničí Slovensko hospodářsky, sociálně i kulturně.

Když řečníci na demonstracích poukázali na volební porážku Orbána, lidé skandovali heslo „Rusové domů“, které zaznělo už na akcích maďarské opozice před parlamentními volbami. Ty přesvědčivě vyhrála strana Tisza Pétera Magyara.

Šimečka také řekl, že podmínkou úspěchu slovenské opozice v příštích parlamentních volbách na Slovensku je, aby žádný hlas pro opoziční strany nepropadl. Nepřímo vyzval kolegy v opozici ke spojování se pro volby, které jsou v zemi plánovány na září příštího roku. Podle sondáží se popularita hned několika opozičních či neparlamentních stran pohybuje kolem hranice pěti procent, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně.

Orbánovi děkoval, vítězi blahopřál. Jsem připraven na spolupráci, sdělil Fico

V parlamentních volbách na Slovensku v roce 2023 hlasovalo ze zahraničí rekordních 58 779 Slováků. Tvořili téměř dvě procenta z celkového počtu voličů; hlasy z ciziny konečné výsledky voleb výrazněji neovlivnily. Možnost korespondenční volby nejčastěji využili Slováci v Česku.

Více než tři pětiny Slováků, kteří hlasovali z ciziny, volily PS. To celkově skončilo ve volbách na druhém místě se ziskem 17,96 procenta hlasů za vítěznou stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Fica. Směr-SD podpořilo jen 6,1 procenta voličů, kteří hlasovali poštou ze zahraničí. V českých sněmovních volbách byla korespondenční forma hlasování využita poprvé loni.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Poslanci schvalují regulaci cen paliv. Stát nemá nahrazovat trh, řekl Jakob

Přímý přenos
Poslanec Jan Jakob (TOP 09) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna...

Poslanci začali zrychleně schvalovat zákon, který vládě umožní regulovat nařízením kabinetu ceny nafty a benzinu. „Stát nemá nahrazovat trh,“ kritizuje plán vlády šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Není...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  20:40

Nemůžeme být závislí na USA, řekl Pavel po setkání s argentinským prezidentem

Petr Pavel se setkal se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v rámci...

Prezident Petr Pavel dnes se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem diskutoval především o ekonomické spolupráci. Hovořili i o konfliktech na Ukrajině a Blízkém východě, řekl Pavel českým...

14. dubna 2026  20:30

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:27

Návrat totality, roubík pro prezidenta Pavla. Opozice volá po pádu Zůny

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil za nepřijatelné, aby byl vrchní velitel ozbrojených sil, prezident Petr Pavel, v armádním podcastu umlčován. Havel řekl, že jeho strana požaduje, aby ministr...

14. dubna 2026  11:30,  aktualizováno  20:15

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově hoří ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se přiotrávila...

14. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  20:01

Čeští polárníci prodávají svou plachetnici. Ani po milionové slevě ji nikdo nechce

Premium
Výzkumná motorová jachta Clione slouží České arktické vědecké stanici na...

Česká arktická stanice na Špicberkách se snaží zbavit své výzkumné lodi Clione. Hlavním důvodem jsou nová pravidla plavby kolem ostrovů a rostoucí náklady na provoz. Patnáct metrů dlouhý motorsailer...

14. dubna 2026

OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců

kuba paliva krize benzín blokáda trump

Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...

14. dubna 2026

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

14. dubna 2026  19:27

Pokus o ovládnutí, hrozí razantní škrty, nelíbí se šéfům ČT a ČRo rušení poplatků

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...

Český rozhlas podle generálního ředitele Reného Zavorala nesouhlasí s návrhem převést financování médií veřejné služby ze systému rozhlasových poplatků na státní rozpočet. Pro tak zásadní změnu...

14. dubna 2026  17:21,  aktualizováno 

Přes blokádu íránských přístavů se dosud nedostala ani jedna loď, hlásí americká armáda

Torpédoborec amerického námořnictva USS Michael Murphy na odminovací misi v...

Za prvních 24 hodin se přes americkou blokádu íránských přístavů nedostalo žádné plavidlo. V úterý to oznámilo oblastní velení americké armády CENTCOM. Spojené státy blokádu ohlásily po nezdaru...

14. dubna 2026  18:38,  aktualizováno  18:56

Po cenách Anděl se nabízela privatizace, platit ČT lze dál dobrovolně, napsal Turek

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek před koaličním jednáním (2. března...

Podle vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku Filipa Turka budou moci lidé platit koncesionářské poplatky ČT dobrovolně. Napsal to po tiskové konferenci, na které vláda představila...

14. dubna 2026  18:51

