„Je to zvláštní. Je pravda, že pan Rakušan má doma velké problémy. Ty kauzy jsou známé,“ tvrdil před novináři slovenský ministr obrany a blízký Ficův spolupracovník ve straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Kaliňák.
Kaliňák v reakci zmínil českou kauzu Dozimetr, v níž státní zástupce viní skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Slovenský ministr školství Tomáš Drucker Rakušanovu účast na demonstraci odsoudil jako nevhodnou. „Je to nešťastné. Vnímám to možná jako politickou aktivitu pana ministra před volbami,“ řekl novinářům Drucker, který je místopředsedou strany Hlas-SD. Česko za zhruba dva týdny čekají volby do Sněmovny.
Podle Druckerovy stranické kolegyně a ministryně hospodářství Denisy Sakové by se zahraniční politici neměli podobných akcí účastnit. Ministr zemědělství za Směr-SD Richard Takáč podle tisku řekl, že nikdy nebylo standardem, aby aktivní politici zasahovali do dění v jiné zemi.
Opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS), které demonstraci zorganizovalo spolu s kolegy z dalších tří stran, ohlásilo na příští týden další shromáždění. Učinilo tak poté, co ve středu vládní většina v Národní radě rozhodla o zkrácení rozpravy o novém konsolidačním balíčku. Ten zatíží zejména zaměstnance a živnostníky.
Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění
Vlastní shromáždění pak u sídla slovenského parlamentu ve středu uspořádaly policejní odbory, ke kterým se přidali zástupci hasičů. Nezamlouvá se jim oznámené zmrazení mezd státních zaměstnanců pro příští rok, byť podle nich vláda slibovala pětiprocentní zvýšení výdělků.
Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok dal v reakci najevo, že pro uvedený protest nemá pochopení, a řekl, že stát letos vyplácel odměny a policistům zvýšil dotaci na bydlení či zavedl náborové příspěvky. Opozice protesty policistů podpořila. Bývalý policejní prezident a poslanec PS Jaroslav Spišiak považuje snižování sociálních jistot policistů za nepřípustné a jejich protesty za nevídané.