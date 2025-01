Vlastizrada, vzkázali Slováci Ficovi. Ten se našel ve Vietnamu

Akci u sídla vlády zorganizovalo občanské sdružení Mír Ukrajině, které se na Slovensku například loni podílelo na organizaci veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu. Ta již téměř tři roky čelí ruské vojenské invazi. „Rusko rozpoutalo nejhnusnější válku, ale my jsme Evropa. Slovensko je Evropa,“ řekla z pódia členka sdružení Viera Dubačová.

V reakci na nedávnou schůzku Fica s Putinem Dubačová dodala, že slovenský premiér v Moskvě podal ruku masovému vrahovi a že touto návštěvou zaprodává demokracii na Slovensku a dobré místo země v Evropské unii.

Organizátoři uvedli, že na akci přišlo víc než tři tisíce lidí. Ti se však kvůli zákonům nesměli příliš přiblížit k úřadu vlády. Jde o jeden z důsledků květnového atentátu na Fica v Handlové – nyní už se demonstrace mohou konat blíž než padesát metrů od sídel ústavních orgánů. Na závěr demonstrace zazněla stará verze slovenské hymny. Proti nové verzi od hudebníka Oskara Rózsy se v posledních dnech zvedla vlna kritiky.

Podle sdružení, které na příští týden svolalo další shromáždění do několika měst po celé zemi, Fico tahá Slovensko do imperiálního Ruska, které nerespektuje mezinárodní právo.

Organizátoři ve spolupráci s výtvarníkem Rudolfem Sikorou připravili pro demonstranty plakáty s nápisy „My jsme Evropa“ a „Vlastizrada“. Dav přítomných skandoval „Nebudeme ticho“, „Slovensko si nedáme“ či „Dost bylo Fica“. V úvodu zazněly písně českého zpěváka Karla Kryla. Organizátoři také pustili sirénu, aby připomněli letecké poplachy, jimž čelí obyvatelé Ukrajiny při ruských útocích už od února 2022.

Slováci v posledních dnech především na sociálních sítích spekulovali, že je Fico od předvánoční návštěvy Kremlu stále v Rusku. Usuzovali tak z nezvyklých lokací, ve kterých natáčel svá videa pro příznivce. Úřad vlády na dotazy, kde je premiér, neodpovídala. Nyní už se však díky jednomu ze čtenářů Denníku N ví, že premiér je ve Vietnamu.

Ubytoval se v pětihvězdičkovém hotelu Capella Hanoi, a to pravděpodobně v tamním nejluxusnějším apartmánu s názvem Grand Opera Madam Butterfly. Jedna noc tam stojí zhruba 6 tisíc eur (150 tisíc korun). Novináři slovenského deníku na základě tipu do hotelu zavolali a chtěli spojit s Ficem. Recepční to bez zaváhání udělala, telefon však nikdo nezvedl.

Fica prozradily závěsy a netradiční rám obrazovky: