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„Patří na smetiště dějin, ne na piedestal.“ Na Slovensku zakryli sochu Koněva

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  12:11
Slovenská strana Demokrati zahalila sochu maršála Koněva „zkrvaveným“ plátnem....

Slovenská strana Demokrati zahalila sochu maršála Koněva „zkrvaveným“ plátnem. (20. října 2026) | foto: Demokrati / Facebook

Slovensko v Dukelském průsmyku odhalilo novou sochu sovětského maršála Koněva....
Ministři obrany ČR a Slovenska Jana Černochová a Jaroslav Naď vystoupili na...
Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (na snímku) a americký ministr zahraničí...
Slovensko v Dukelském průsmyku odhalilo novou sochu sovětského maršála Koněva....
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Kritici sochy sovětského maršála Ivana Koněva odhalené nedávno na Slovensku oznámili, že ji zahalili do plachty. Červená barva na plachtě má představovat krev. K akci se přihlásila neparlamentní strana Demokraté někdejšího ministra obrany Jaroslava Nadě.

„Je to člověk, který stál v čele sovětské okupace, jež stála životy desítky Slováků. A stejně tak zavraždil množství Maďarů při potlačování jejich povstání a ublížil milionům lidí. V letech 1944 až 1945 i jeho rozhodnutí stála životy tisíců vojáků,“ uvedli Demokraté o Koněvovi. Dodali, že jeho sochy patří na smetiště dějin a nikoliv na piedestal.

Koněvovu sochu odhalil slovenský svaz protifašistických bojovníků u Dukelského průsmyku na začátku října k výročí Karpatsko-dukelské operace. V oblasti se v říjnu 1944 odehrály boje sovětských a československých vojáků s vojsky nacistického Německa.

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Koněv této operaci, která si vyžádala desítky tisíc obětí, velel. Vedl také sovětská vojska, jež v roce 1956 potlačila protisovětské povstání v Maďarsku. Velel rovněž vojskům ve východní části Berlína v době, kdy východní komunistický režim v německé metropoli začal budovat zeď mezi západním a východním sektorem. V roce 1968 zase kryl průzkum sovětských rozvědčíků během návštěvy Prahy. Stalo se tak několik měsíců před sovětskou invazí do Československa.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová tento měsíc Slovensko za odhalení Koněvovy sochy na Dukle pochválila. „Odhalení památníku Ivanu Koněvovi je krok správným směrem,“ řekla.

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„Především je to jasný signál, že slovenský lid nezapomíná na poučení z dějin, váží si odkazu předků a nehodlá se smířit s projevy neonacismu ani ve své zemi, ani ve světě,“ zdůraznila Zacharovová.

Podle mluvčí je zodpovědný přístup slovenského vedení i občanů k uchování historické paměti v ostrém kontrastu s „naprostým barbarstvím úřadů – a nejen úřadů – v České republice“, kde byla v roce 2020 odstraněna maršálova socha, jež řadu let stála v Praze.

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