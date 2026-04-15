Orbán poslal na hranice migranty, aby Ficovi pomohl vyhrát volby, tvrdí Magyar

  14:00aktualizováno  14:15
Slovenská opoziční strana Demokraté přišla s odvoláním na budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara se závažným obviněním. Tvrdí, že se nynější premiér Robert Fico před parlamentními volbami v roce 2023 domluvil s šéfem vlády v Maďarsku Viktorem Orbánem, aby uměle vyvolal migrační krizi na hranicích obou zemí a pomohl mu tak ve volbách. Ty pak Ficův Směr-SD skutečně vyhrál. Magyar řekl, že na rozdíl od Orbána nic takového dělat nebude, čímž podle Demokratů spekulace potvrdil.
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách. (13. dubna 2026)

„A na rozdíl od Viktora Orbána nepropustíme 2 200 právoplatně odsouzených pašeráků z maďarských věznic. Nebudeme vozit migranty na slovenskou hranici, pokud to právě bude vyžadovat zájem našeho socialistického kámoše během volební kampaně,“ říká Magyar ve výstřižku z tiskové konference, na který se odkazuje strana Demokraté.

Její šéf Jaroslav Naď připomněl, že v době, kdy Orbánova vláda propustila zadržené převaděče běženců, byla předvolební kampaň na Slovensku v plném proudu. Ficův Směr-SD byl tehdy v roce 2023 v opozici a „nezvládnutá“ migrační krize byla jedním z jeho hlavních témat.

„Fico říkal, že je vláda neschopná, protože se na hranice valí tisíce ilegálních migrantů, kteří ohrožují bezpečnost obyvatel Slovenské republiky,“ uvedl Naď. Před nástupem úřednické vlády, která zemi dovedla do voleb, byl ministrem obrany ve vládě premiéra Eduarda Hegera, na niž Fico svaloval vinu za nastalou situaci.

Brzy poté, co volby vyhrál, se na údajný problém migrace zaměřil nový ministr vnitra a šéf koaliční strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ten se i za přítomnosti kamer vydal na hranice a v rámci velké policejní akce chtěl za jednu noc zadržet co nejvíce nelegálních migrantů. „Chytil jednoho,“ rýpl si Naď s tím, že toto „trapné divadelní představení“ stálo Slovensko milion eur a že hned po nástupu Fica a Šutaje Eštoka problém s migranty záhadně „zmizel“.

Podotkl také, že se už v té době na Slovensku spekulovalo o tom, že se takto Fico s Orbánem předem dohodl. A že pokud by to tak bylo, tedy že Maďarsko „před volbami propustí pašeráky a využije zpravodajské služby v Maďarsku, aby rozproudily migraci směrem na Slovensko, která bude vrcholit koncem léta“, „nevypadalo by to jinak“. V té době to podle šéfa Demokratů někteří označovali za konspirační teorii.

Magyarovo prohlášení je však důkaz o tom, že „by Fico měl zažívat největší politický skandál v moderních dějinách Slovenska“, míní Naď a tuší, že další důkazy ještě přibudou. Současný premiér podle něj ohrozil bezpečnost země tím, že se spolčil s cizí mocí. „Navozil sem tisíce migrantů, aby měl předvolební kampaň,“ zdůraznil.

„Fico se neštítí absolutně ničeho a slova nového maďarského premiéra potvrzují, jak daleko je slovenský předseda vlády schopný zajít, aby získal a udržel si moc,“ řekl také podle agentury SITA.

„Pokud je pravda, že si vědomě nechal asistovat při vytváření migrační krize na našich hranicích, jde o cynické zneužití tématu bezpečnosti k manipulaci veřejnosti a šíření strachu. Občané mají právo vědět, zda jejich premiér vědomě spolupracoval na destabilizaci situace v zemi jen proto, aby získal politické body,“ dodal Naď s tím, že v této věci zvažuje i podání trestního oznámení.

Slovenský premiér se zatím k obviněním Demokratů nevyjádřil.

