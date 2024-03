Pellegrini poprvé debatuje s volebním rivalem Korčokem, dosud se mu vyhýbal

Pellegrini na začátek odmítl, že by se médiím nedařilo ho dostat do diskuse s Korčokem. „Nemám takovou vědomost,“ řekl největší favorit voleb s tím, že do Markízy přišel a nevidí důvod, proč by měl „dvacetkrát“ někde debatovat, protože už by ani nebylo o čem. Prohlásil také, že by se styděl jít do duelu, na který se prodávaly lístky.

Korčok zase vyvracel, že by se v kampani zabýval jen vymezováním vůči Pellegrinimu. Tématem se stalo i přerušení česko-slovenských vládních konzultací. Zatímco podle Korčoka už vláda Petra Fialy ani vlastním občanům nedokáže vysvětlit, co to Slovensko v poslední době dělá, Pellegrini míní, že Praha povýšila vlastní zájmy nad dobré vztahy se Slovenskem.

Člen koaliční vlády Roberta Fica zopakoval, že Slovensko zastává vůči Ukrajině jiné postoje než Česko a že už tato vláda nepošle Ukrajincům ani jeden náboj. „Je jasné, že agresor je Rusko,“ řekl nicméně s tím, že Slovensko nemůže nikdy uznat to, že Rusové Ukrajincům sebrali území. Míní nicméně, že už je načase postoj přehodnotit a rokovat o míru.

„Pane Pellegrini, to je krasomluva,“ řekl mu Korčok.

