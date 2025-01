Pokud lidé odmítnou práci, přijdou o sociální dávky, plánuje Slovensko

„Nikoho nemůžeme nutit pracovat. Základní otázka je, proč takový člověk, který může pracovat, by měl dostávat dávky z daní lidí, kteří řádně pracují. Práce je nejlepším nástrojem proti chudobě,“ řekl Tomáš, který uvedený záměr odebírat sociální dávky představil už loni v létě. Tento plán tehdy kritizovali například někteří odborníci a odbory.

„Základním principem nové legislativy je zásada, že pokud člověk, který může pracovat, odmítne vhodnou pracovní nabídku od úřadu práce, přijde o dávku v hmotné nouzi nebo mu bude krácena. Pokud odmítne pracovní nabídku poprvé, dávka mu bude krácena nebo odebrána na jeden měsíc. Pokud odmítne pracovat opakovaně, tak to bude na tři měsíce,“ řekl Tomáš.

Stejný postup by měl platit pro lidi, kteří nakonec nenastoupí do práce nebo poruší pracovní disciplínu. Výjimku z nástupu do práce budou mít ti, kdo nemohou pracovat například ze zdravotních či sociálních důvodů. Stát se chce podle Tomáše zaměřit i na nabídku pracovních míst. Zdůvodnil to tím, že navzdory historicky nejnižší nezaměstnanosti jsou v zemi regiony, kde je nedostatek práce pro lidi s nízkou kvalifikací či pro dlouhodobě nezaměstnané.

Už v současnosti se dávky v hmotné nouzi na Slovensku krátí v případě, že jejich příjemce například odmítne účast na menších veřejně prospěšných pracích či dobrovolnické činnosti v trvání alespoň 32 hodin měsíčně.

Základní výše dávky v hmotné nouzi na Slovensku pro jednotlivce činí 86,50 eura (2 174 korun) měsíčně. U rodiny pak částka závisí na počtu dospělých a dětí. K těmto dávkám úřady po splnění stanovených podmínek vyplácejí také různé příspěvky, například na bydlení či na nezaopatřené dítě.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku, které má zhruba 5,4 milionu obyvatel, podle svého hlavního ukazatele loni v listopadu klesla na 3,73 procenta. Úřady práce evidovaly více než 96 tisíc volných pracovních míst.