Slovenská policie vyšetří postupy státu během covidu, oznámil ministr vnitra

„Nejsem spokojen, jak se to dosud vyšetřovalo. Tempo vyšetřování nebylo dostatečné. I proto jsme zřídili tento tým,“ uvedl Šutaj Eštok. Tvrdil, že postupy státu během covidu-19 nebyly zvládnuté a že občané byli terorizováni.

Podle ministra se má vyšetřovací tým zaměřit na to, kdo je zodpovědný za zbytečná úmrtí během pandemie covidu-19, za předražené nákupy zdravotnického materiálu, dále za nákup vakcín a za financování mobilních odběrových míst, kde se lidé mohli testovat na koronavirus.

Ministr tvrdil, že na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, zbytečně zemřelo během covidu-19 na 20 tisíc lidí. Slovensko v letech 2020 a 2021, kdy byl premiérem Igor Matovič a po něm Eduard Heger (tehdy oba za stranu OLaNO), například na koronavirus plošně testovalo.

Úřady tehdy zavedly také různé epidemické restrikce, proti kterým vystupovali z opozice nynější slovenští vládní politici včetně již čtyřnásobného premiéra Roberta Fica. Řada z nich rovněž nepodpořila očkování proti covidu. Slovensko se pak v EU řadilo k zemím s nejnižším podílem očkovaného obyvatelstva proti této nemoci. Nezvládnutí pandemie ze strany premiéra ovšem kritizovala i tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová.

Prověřit postup státu během pandemie měl také vládní zmocněnec Peter Kotlár. Vystudovaný ortoped a hvězda slovenské dezinformační scény tvrdí, že na Slovensku žádná pandemie nebyla, a nejnověji brojí proti mRNA vakcínám proti covidu. Doporučuje, aby se ve slovenském zdravotnictví přestaly používat, a zdůvodňuje to svými pokusy na vlastní krvi.

Tvrdí, že vakcíny mění lidskou DNA. To už na dotaz Denníku N vyvrátila Evropská léková agentura i americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Oba úřady uvedly, že vakcína nezasahuje do lidského genetického kódu a že „genetický materiál z mRNA vakcín se nikdy nedostane do jádra vašich buněk, kde je uložena vaše DNA, takže vakcína vaši DNA nezmění“.

Někteří vládní politici pak reagovali, že Kotlár nesplnil zadání vlády a při své práci se věnoval jiným záležitostem. Kotlárova tvrzení odmítli kromě jiných slovenští vědci a popírání vědy kritizoval i slovenský prezident Peter Pellegrini či jeho nástupce v čele strany Hlas-SD Šutaj Eštok.