Matovič chce motivovat seniory k očkování. Dal by jim šeky na 500 eur

Stát by naočkovanému obyvateli staršímu šedesáti let dal poukázku, kterou by buď sám nebo někdo z jeho rodiny mohl využít na zaplacení účtu v hotelech, restauracích, na kulturní akce a jiné služby.

Podle Matoviče by poukázky mohly k očkování proti covidu-19 motivovat právě seniory, kteří patří k nejohroženější skupině obyvatel. Zároveň by tato pomoc podpořila provozy trpící výpadkem příjmů kvůli koronavirovým restrikcím.

Matovič řekl, že nyní pětimilionové Slovensko naočkovalo 870 tisíc obyvatel starších šedesáti let, naopak 380 tisíc seniorů na očkování dosud nepřišlo. Pro svůj návrh ministr zatím nezískal podporu celé koalice, nelíbí se především straně Svoboda a solidarita (SaS).

S Matovičem na tiskové konferenci vystoupil i předseda parlamentu a další koaliční partner, šéf strany Jsme rodina Boris Kollár. Ten zopakoval, že je jeho partaj proti povinnému očkování. Raději chce jít cestou přesvědčování lidí, aby se šli očkovat dobrovolně. K tomu podle něj mohou přispět i navrhované finanční příspěvky.

Celkově by stát na zmíněný projekt vynaložil půl miliardy eur (12,75 miliardy korun), to odpovídá například ročnímu rozpočtu ministerstva životního prostředí.

Podle Matoviče by se program financoval z budoucích úspor ze snížení nákladů na zdravotní péči v souvislosti s covidem-19 a na vyplácení kompenzací v souvislosti s koronavirem.

S návrhem přišel Matovič v době, kdy stát například neslíbil zvýšení mezd zdravotníkům či učitelům. Dříve Matovič prosadil loterii o finanční ceny pro očkované, ta ale podle dostupných informací zájem o vakcinaci výrazněji nezvýšila.

Na Slovensku od čtvrtka kvůli přeplněným nemocnicím platí dvoutýdenní lockdown. Výjimkou ze zákazu vycházení, kvůli němuž vláda vyhlásila nouzový stav, bude například cesta do zaměstnání nebo do školy, za nákupem nevyhnutelného zboží a služeb, na očkování či do přírody v rámci okresu.