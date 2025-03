Fico si staví vilu v Chorvatsku, píší média i Matovič. Obludné lži, říká premiér

„Fico už koupil pozemek a začal stavět svůj dům v Ražanji u Rogoznice,“ cituje chorvatský portál Šibenski místního občana Blaža Dekoviče. Nová vila tak bude stát v obci, v níž už slovenský premiér odpočíval minulé léto. Tehdy jej i s jeho současnou přítelkyní vyfotili v jednom z chorvatských supermarketů jen o holi krátce poté, co se zotavil z atentátu v Handlové.

Na podzim se pak podle Aktualit objevily další záběry Fica v Primoštenu, který leží severně od Ražanje. Na jih pak cesta vede do Trogiru a dále do Splitu. Pláže u Jadranu si oblíbil nejen slovenský premiér. V Rogoznici měla apartmán třeba europoslankyně Monika Beňová, celá jedna tamní čtvrť pak podle médií patří Jozefu Brhelovi. Ten má blízko k Ficově Směru-SD.

Na místě staví apartmány i exministr hospodářství za stranu Svoboda a Solidarita (SaS) Juraj Miškov. V okolí si chce pořídit dům rovněž americká velvyslankyně v Chorvatsku Nathalia Rayesová, chorvatská média se tak ptala, zda riviéra učarovala světovým osobnostem.

Sám Fico však zprávy portálu Večernji list popírá. „Vážená média, přestaňte šířit další obludné lži, že ‚stavím vilu v Chorvatsku‘. Kdybych v Chorvatsku stavěl nějaký dům nebo byt, tak to klidně přiznám. Stovky politiků ze Slovenska na ústřední, regionální či místní úrovni vlastní v Chorvatsku nějakou nemovitost. Nekoupil jsem v Chorvatsku žádný pozemek a nestavím žádnou vilu,“ píše na Facebooku.

Podle Markízy se chorvatským novinářům nepodařilo najít žádnou žádost o stavební povolení v této věci. I na to Fico ukazuje. „Takovéto tvrzení se snad dá lehce ověřit v chorvatském katastru. Lži o mém pozemku a výstavbě domu šířené slovenskými médii a politickými blázny mají tu stejnou hodnotu jako můj účet na Belize ve výšce 700 milionů dolarů nebo dovolená v Hanoji, která nikdy nebyla,“ dodal premiér.

Ve vietnamské Hanoji ho lokalizovali novináři poté, co se objevil na záběrech z tamního luxusního hotelu. A slovy o politických bláznech pak Fico odkazuje na expremiéra Matoviče, který prohlásil, že chorvatská média jen potvrdila informace, které už měl. Proto se rozhodl na nic nečekat a do Ražanje se zajet osobně podívat. Vše, co tam zjistil, prý zveřejní už v úterý večer. K Ficovu popírání pak napsal, že „tento zloděj si fakt myslí, že jeho voliči žerou seno“.

Loni si Fico v Bratislavě koupil byt, v němž do té doby žil v nájmu. Zaplatil za něj přitom nižší než tržní cenu a dokonce i nižší částku, než za jakou ho původně získal jeho stranický kolega, který mu ho prodal. Za byt o výměře zhruba 135 metrů čtverečních včetně sklepa a za terasu o rozloze 186 metrů čtverečních Fico zaplatil 509 tisíc eur (v nynějším přepočtu 12,7 milionu korun).

V minulosti se šéf Směru několikrát stěhoval a svého času žil i v komplexu slovenského mafiána Ladislava Bašternáka, odkud se odstěhoval i s parketami, kuchyňskou linkou či obkladem krbu. Dočasně bydlel také v hotelu či na zámečku. Vrcholní slovenští politici přitom mají ze zákona právo bezplatně využívat přiměřeně vybavený byt.

Ještě před Ficem starším si luxusní bydlení pořídil Fico mladší. Premiérův syn si před třemi lety koupil byt v Bratislavě za zhruba 11 milionů korun. Hypotéku podle médií nepotřeboval, z platu by si na něj však nevydělal. Sám by šetřil sedmnáct let. Kde získal finance, neřekl.

