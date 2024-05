Dítě v kukle mířilo atrapou zbraně na Pellegriniho dům. Byla to hra, tvrdí otec

Slovenská policie vyšetřuje incident, při kterém ve čtvrtek kolem domu zvoleného prezidenta Petera Pellegriniho v Bratislavě projelo auto s mužem a jeho nezletilým dítětem. To v černé kukle mířilo na dům atrapou zbraně. Oznámil to ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. V souvislosti s nedávným atentátem na premiéra Roberta Fica to označil za nezodpovědnost rodiče.