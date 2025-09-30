V Tatrách zemřel český horolezec. Použil špatný materiál, tělo našli po dvou dnech

Autor: ,
  14:52
Pětašedesátiletý český horolezec zemřel po pádu při nedělním sestupu z hory Satan ve Vysokých Tatrách. Jeho lezeckému partnerovi pomohli do údolí záchranáři, oznámila v úterý slovenská horská služba.

Vysoké Tatry, Mlynická dolina. Zprava vrcholy: Patria, Satan, Hlinská veža, Koprovský štít | foto: ČTK

Dvojice českých horolezců ve věku 62 a 65 let se po výstupu na 2 421 metrů vysoký vrch Satan rozhodla slanit při návratu jeho východní stěnou.

„Při slaňování, při němž byl použit nevhodný materiál, došlo k přibližně 120metrovému pádu staršího z dvojice horolezců. Po pádu s ním již nebylo možné navázat vizuální ani zvukový kontakt,“ uvedla horská služba.

V Tatrách zemřel pod Satanem český turista, viděli ho padat stovky metrů

Kvůli nastupující noci se záchranáři dokázali dostat pouze ke druhému z českých horolezců, který uvázl v těžkém terénu. Nezraněného ho doprovodili zpět na hřeben a odtud do Mlynické doliny.

Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek bylo tělo pětašedesátiletého muže nalezeno až v úterý.

Satan

Satan

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Investujte do fondů, pomozte mi s léčbou. Podvodnice z lidí vylákala 12 milionů

Olomoucký krajský soud začal projednávat případ Soni Zapletalové, která podle obžaloby z více než dvou desítek lidí podvodně vylákala přes 12 milionů korun. Žena, které hrozí pět až deset let vězení,...

30. září 2025  14:57

V Tatrách zemřel český horolezec. Použil špatný materiál, tělo našli po dvou dnech

Pětašedesátiletý český horolezec zemřel po pádu při nedělním sestupu z hory Satan ve Vysokých Tatrách. Jeho lezeckému partnerovi pomohli do údolí záchranáři, oznámila v úterý slovenská horská služba.

30. září 2025  14:52

Masér dostal za znásilnění klientek a sexuální nátlak pět a půl roku

Soud vyhověl návrhu státní zástupkyně a odsoudil pražského maséra Richarda Pobiše k pěti a půl letům vězení za znásilnění a sexuální nátlak vůči klientkám. Byl mu také udělen trest zákazu činnosti na...

30. září 2025  10:14,  aktualizováno  14:51

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Dánsko před summitem zatrhlo lety dronů. Ukrajina pošle na pomoc vojenskou misi

Ukrajina vysílá do Dánska vojenskou misi, jejímž úkolem bude při cvičení sdílet s partnery zkušenosti z boje proti dronům, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.. Oznámení přichází den před neformálním...

30. září 2025  14:01,  aktualizováno  14:36

Kdo dělá stranám kampaň. Babiš má zrzku, STAN Slováky a Pirátům radí mág z Británie

Ve volbách nejde zdaleka jen o programy, ale také o politický marketing a show. V době sociálních sítí to platí dvojnásob a politické strany si to moc dobře uvědomují. Proto jsou pro ně důležití jak...

30. září 2025  14:29

Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Ve svém vyjádření...

30. září 2025  14:10,  aktualizováno  14:27

Zpožděný let uvěznil Čechy na řeckém ostrově. Cestující na odlet čekají od pondělí

Více než tři desítky českých turistů cestovní společnosti Čedok uvízly na řeckém ostrově Skiatos. Jejich pondělní ranní let se společností Ryanair do Prahy nebyl dle původního plánu odbaven a nakonec...

30. září 2025  14:21

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  11:54,  aktualizováno  14:19

RECENZE: Konec iluzí. Nahoře je nebe, v dolině já a máma bůhvíkde

65 % Premium

Celovečerní debut Kataríny Gramatové Nahoře nebe, v dolině já měl světovou soutěžní premiéru v Tokiu a evropskou při zvláštním uvedení v Karlových Varech. Rozhodně však nejde o film určený výhradně...

30. září 2025

Jak stát zajistí řádný průběh voleb? Rakušan svolal tiskovou konferenci

Přímý přenos

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan na úterý svolal tiskovou konferenci, na které chce promluvit o opatřením přijatých k zajištění řádného průběhu voleb do Poslanecké sněmovny. Začne v 15:30...

30. září 2025  13:49

Vláda zakázala vstup do Česka mnoha držitelům ruských diplomatických pasů

Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do České republiky. Po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský, podle kterého se to ale netýká diplomatů...

30. září 2025  11:34,  aktualizováno  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.