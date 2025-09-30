Dvojice českých horolezců ve věku 62 a 65 let se po výstupu na 2 421 metrů vysoký vrch Satan rozhodla slanit při návratu jeho východní stěnou.
„Při slaňování, při němž byl použit nevhodný materiál, došlo k přibližně 120metrovému pádu staršího z dvojice horolezců. Po pádu s ním již nebylo možné navázat vizuální ani zvukový kontakt,“ uvedla horská služba.
Kvůli nastupující noci se záchranáři dokázali dostat pouze ke druhému z českých horolezců, který uvázl v těžkém terénu. Nezraněného ho doprovodili zpět na hřeben a odtud do Mlynické doliny.
Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek bylo tělo pětašedesátiletého muže nalezeno až v úterý.
