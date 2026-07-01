Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tři české turistky v Nízkých Tatrách zasáhl blesk. Skončily v nemocnici

Autor:
  14:40
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií
Tři české turistky zasáhl během túry ve slovenských Nízkých Tatrách blesk. Stalo se tak na začátku týdne. Všechny tři skončily v nemocnici, jedna ze zraněných si po zásahu bleskem stěžovala na pálení a bolest ruky, informovala slovenská Horská záchranná služba.

Trojice českých turistek se vydala v pondělí na túru po Nízkých Tatrách. Když dosáhly oblasti Kráľovy hoľe, ve výšce kolem 1750 metrů nad mořem, se změnilo počasí.

„Trojice se zpočátku chtěla pouze poradit s operačním střediskem tísňového volání, kam by se měla vydat, aby se schovala před bouřkou, a o pomoc nepožádala,“ popisují slovenští hasiči v tiskové zprávě.

Následně ale obdrželo středisko další telefonát s tím, že jedna členka výpravy, patrně po nepřímém zásahu blesku, pociťuje nevolnost a silné pálení a brnění ruky. „V oblasti hrozila další bouřková aktivita, turistky pokračovaly v sestupu směrem k horské chatě pod Kráľovou hoľou,“ dodávají hasiči.

Záchranáři pak ženu na chatě vyšetřili a celou trojici následně terénním vozidlem transportovali do nemocnice ve Breznu.

Vrchol Kráľova hoľa

Vrchol Kráľova hoľa

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Nic takového bych nenavrhoval, odmítl Macinka nápad SPD vzít Zelenskému řád

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na zasedání vlády, která se bude...

Nápad SPD, aby Sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému, narazil u ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě Petra...

1. července 2026  14:45

Tři české turistky v Nízkých Tatrách zasáhl blesk. Skončily v nemocnici

Ilustrační snímek

Tři české turistky zasáhl během túry ve slovenských Nízkých Tatrách blesk. Stalo se tak na začátku týdne. Všechny tři skončily v nemocnici, jedna ze zraněných si po zásahu bleskem stěžovala na pálení...

1. července 2026  14:40

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Premiér Petr Fiala na setkání s občany v Ústí nad Labem v městské části Mojžíř....

Policisté vyšetřují okolnosti nedělní hromadné bitky, která se odehrála na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací iDNES.cz...

1. července 2026  14:38

Proti teroristům i únoscům. Letiště v Praze nově střeží speciální policejní jednotka

Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště...

Na pražském letišti začala ve středu působit Speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a případně pomáhat Útvaru rychlého nasazení při...

1. července 2026  14:36

Prezident mandát pro summit NATO určitě dostane, sdělil Macinka

Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra...

Prezident mandát pro summit NATO určitě dostane, sdělil ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj bude obsahem dokumentu sloužícího jako podklad pro všechny členy delegace.

1. července 2026  14:26

Koalice prosadila omezení pravomocí prezidenta. Drobná změna, říká Macinka

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Boris Šťastný (Motoristi), Radim...

Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě schválili omezení pravomocí prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by tuto pravomoc měl...

1. července 2026  5:10,  aktualizováno  14:25

Okamura svolá dvě mimořádné schůze. EET chce koalice prosadit do půli července

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5....

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na příští týden svolá dvě mimořádné schůze dolní komory parlamentu - v úterý k EET a ve středu ke zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní...

1. července 2026  13:54,  aktualizováno  14:25

Lidé nakoupili dluhopisy za 80 miliard. Poptávka výrazně překonala objem emise

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Češi projevili mimořádně silný zájem o státní dluhopisy. Objednávky dosáhly zhruba 80 miliard korun, což čtyřnásobně převyšuje původně plánovaný objem emise ve výši 20 miliard. První upisovací období...

1. července 2026  14:23

Obloha nad Caracasem nezvykle zrudla. Lidé se báli další katastrofy

Krvavě rudé nebe nad Caracasem způsobil Rayleighův rozptyl a saharský písek...

Včerejší večerní obloha nad venezuelským Caracasem se zbarvila doruda. U obyvatel města, které se dosud potýká s následky nedávných silných zemětřesení, vyvolal neobvyklý úkaz obavy a znepokojení. S...

1. července 2026  14:21

Tejc v kauze zavražděné Viktorky podal kárnou žalobu na soudkyni i podnět vůči OSPOD

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

V kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) vedle kárné žaloby na soudkyni také podnět k prověření činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a...

1. července 2026  8:33,  aktualizováno  14:20

Agresor bodal policistu, druhý ho zastřelil. Zákrok v pořádku, uzavřela inspekce

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila případ loňské střelby v Českém Těšíně, při které policista zastřelil agresivního muže útočícího nožem. Podle vyšetřovatelů byl zákrok hlídky...

1. července 2026  14:18

Spokojenost s vládou klesá, opozice je na tom ale hůře, ukazuje průzkum

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Spokojenost českých občanů s vládou Andreje Babiše se od ledna pozvolna snižuje, nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. S tou je nespokojena téměř polovina Čechů. Nejsilnější...

1. července 2026  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.