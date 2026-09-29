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Podezření z podcenění. Na Slovensku po útoku ve škole prověřují i policistu

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  17:20
Policie uzavřela ulici před základní školou ve Staškově na severu Slovenska,...

Policie uzavřela ulici před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde žák osmé třídy napadl nožem spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek zemřela. (29. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Policisté a hasiči zasahují u základní školy ve Staškově na severu Slovenska,...
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V případu třináctiletého žáka, který v úterý zabil učitelku školy ve slovenském Staškově, čelí trestnímu stíhání také místní policista. A to pro údajné maření úlohy veřejným činitelem. Podle portálu Aktuality.sk totiž podcenil závažné informace o chování chlapce předtím, než zaútočil. Také slovenský ministr školství přiznal, že v obci už krátce před tragédií došlo k „určité události“.

Žák osmé třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska v úterý zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Starší z nich později podlehla svým zraněním. Napadená dívka je v kritickém stavu, druhá učitelka údajně mimo ohrožení života.

„Přijely sanitky, hasičské vrtulníky, záchranka a viděla jsem tam hodně lidí. Rodiče si sem přišli pro děti i z nižších tříd. Je to hrozné,“ popsala pro portál Noviny.sk jedna z obyvatelek obce. „Slyšeli jsme jen děti, jak křičí. Byly vystrašené,“ dodal další.

Zavražděná učitelka, jednašedesátiletá Božena Mariaková, byla podle svých známých třídní učitelkou ve druhé třídě a bývalou ředitelkou školy. „Tři roky bojovala s těžkou nemocí. Teprve před dvěma týdny jsme se potkali na ulici. Objali jsme se, ptala se mě, jak se mám. Řekl jsem jí, že dobře, žijeme,“ vzpomíná jeden z obyvatelů Staškova Stanislav Machovčák pro portál MY Kysuce.

Policie útočníka zadržela a stíhá jej pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy, píší Aktuality.sk s tím, že si případ převzal Úřad boje proti organizované kriminalitě (ÚBOK). Kvůli nízkému věku však mladík není trestně odpovědný. Trest by ovšem mohl dostat i tamní policista, který je podezřelý, že podcenil informace o chování žáka, který zaútočil.

Žák na slovenské škole napadl spolužáky a učitelky nožem. Jedna z nich zemřela

Ministr školství Tomáš Drucker na tiskové konferenci řekl, že minulý týden v pátek ve Staškově došlo k „určité události“, která však prý nebyla nijak zvlášť závažná. Na problémové chování chlapce upozornila právě dívka, kterou nyní žák napadl. Podle slovenských médií chlapec vyrůstal jen s prarodiči.

„Reagovalo se (na to), bohužel, prostě možná došlo ke zkratovému jednání. Těžko říct. Nechejme prosím prostor vyšetřovatelům,“ dodal Drucker. Ve škole byli v pondělí psychologové z místního centra prevence a podle ministra postupovali ve škole i v jednotlivých složkách „příkladně“. Škola na situaci okamžitě reagovala.

„Včera měli s celou třídou dvouhodinové sezení, při kterém se snažili zpracovat ty problémy, které zachytili, které byly nahlášeny v pátek. To znamená, že rychlost jednání tu byla absolutně promptní,“ upozornil.

Odborníci měli v plánu přijít do školy i ve středu, dodávají Aktuality. Slovenské ministerstvo školství také krátce po útoku rozeslalo do médií seznam doporučení, jak citlivěji informovat o násilných událostech. Ta podle Denníku N vycházejí z manuálu Ligy za duševní zdraví. Radí například nezveřejňovat detailní popis vykonání daného činu ani neověřené spekulace.

„Cílem není omezovat veřejnosti informace, ale podpořit způsob informování, který poskytuje potřebná fakta a zároveň minimalizuje možné negativní důsledky zejména u dětí a mladých lidí,“ píše ministerstvo. Psychologové pak podle Denníku N radí nepodceňovat prudké změny v chování dospívajících dětí. Mohou být totiž i příznakem šikany nebo vydírání.

Fico volá po vyšší autoritě učitelů

Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v reakci na tragédii žádá, aby byl v parlamentu přednostně zařazen návrh zákona o prevenci radikalizace, a to na hlasování v prvním čtení už v úterý v 17 hodin. Ministr školství Drucker pak doplnil, že chce zároveň iniciovat zkrácené legislativní jednání, aby se o zákonu mohlo dál jednat v druhém čtení ihned po hlasování.

Na útok reagují politici napříč politickým spektrem od premiéra Roberta Fica přes prezidenta Petera Pellegriniho až po exprezidentku Zuzanu Čaputovou. „S velkým znepokojením sleduji situaci po tragické události v obci Staškov. Osobně mi to je nesmírně líto, pozůstalým vyjadřuji upřímnou soustrast a zraněným přeji brzké uzdravení a mnoho sil. Školy musí být bezpečným místem pro naše děti, jinak nebudeme mít budoucnost,“ napsal Fico.

Ten také míní, že je třeba hovořit o tom, jak přirozenou výchovou budovat autoritu učitelů. „Zároveň i tom, do jaké míry jsou příklady násilí pro děti inspirativní. Nepamatuji si ve své éře příběh, kdy by žák na základní škole takto sáhl na život učitele. Anebo by takto zranil svého spolužáka. Možná se mýlíme, pokud si myslíme, že další tragédie, které jsme svědky, se dá vyšešit jen tím, že přijmeme nějaký zákon nebo zpřísníme ochranu učitelů, protože už – tak či tak – jsou veřejnými činiteli. Domnívám se, že se musíme vrátit k přirozené autoritě učitele,“ uvedl.

Na slovenském gymnáziu zaútočil žák nožem. Dva mrtví a několik zraněných

Podle Fica je třeba začít učit rodiče, že učitel je nadevše. Nemělo by se prý stávat, že si potrestaný žák stěžuje doma a jeho rodiče pak ve škole. „Když jsem byl ve škole potrestaný já, bál jsem se to doma říct, protože by přišel druhý trest. Rodiče by mi řekli, že učitel mě určitě potrestal spravedlivě,“ dodal.

„Je mi nesmírně líto tragické události na základní škole ve Staškově. Myslím na rodinu a blízké tragicky zesnulé učitelky a vyjadřuji jim upřímnou soustrast. Takové události jsou vážným varováním pro celou naši společnost. O to víc musíme všichni dbát na to, jakou atmosféru ve společnosti vytváříme,“ vzkázal pak Pellegrini.

Čaputová na sítích napsala, že když se stane něco tak tragického jako ve Staškově, „jako by se na chvíli zastavil čas“. „Uvědomíme si, jak jsme zranitelní, a snad jsme si v té chvíli i navzájem blíž. Kéž nás toto zastavení povede k větší lidskosti a soucitu,“ dodala s tím, že myslí na rodinu zavražděné učitelky i na zraněné a jejich blízké. „Přeji jim, aby v této bolesti cítili, že nejsou sami. Aby při nich stáli lidé, kteří je podrží, i když se slova hledají těžko,“ dodala.

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