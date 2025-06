Proč nemůže slovenská veřejnost vědět, kde se busta nachází? ptá se ve virální reportáži redaktor televize Markíza ministryně kultury. „Asi protože je chráněná, ne? Všechno se dozvíte. Potřebujeme odborníky, aby se na to podívali, abychom zjistili, jestli je to originál,“ odpoví mu Šimkovičová.

Víc než to, co říká, však Slováky zaskočil její povýšený tón. Při odpovědi na další dotaz, proč u převozu musela asistovat policie, v něm ještě přidala. „Ježiš asi proto, že je to vzácné! Zkuste si to v té hlavě tak nějak... dobře?“ zašermuje si slunečními brýlemi před obličejem, aby naznačila, že by se tazateli mělo nejdřív rozsvítit, než se bude ptát dál.

Ministryně odpovídá na dotazy Markízy:

Podle ministryně by vzácnému dílu mohla „například“ hrozit krádež. Dále tvrdí, že je potřeba bustu zhodnotit, protože se dosud „povalovala někde ve věznici a hrály si s ní děti“. Bustu mladé jeptišky Cecílie Gonzagy, která se vzepřela rozhodnutí otce a odmítla si vzít dohodnutého ženicha, skutečně objevili náhodou. Veřejnost na její existenci letos upozornila slovenská platforma Otvorená kultúra.

Ve sbírkách Spišského muzea v Levoči na severovýchodě Slovenska byla zhruba už od roku 1975, napsal Denník N s tím, že byla dlouho evidovaná coby dílo neznámého autora. Následný výzkum z roku 2019 však prokázal, že ji vytvořil známý italský renesanční umělec Donatello. Podle odborníků měla v Levoči odpovídající podmínky. Na podzim ji muzeum chtělo vystavit i veřejně.

Přesto ji minulý týden bez předchozího upozornění odvezl generální tajemník služebního úřadu resortu kultury Lukáš Machala. Ten se do povědomí veřejnosti dostal, když v rozhovoru s novinářem zapochyboval, zda skutečně může věřit tomu, že je Země skutečně plochá, protože sám ve vesmíru nebyl. Spolu s Machalou se převozu účastnili i policisté v kuklách. Tajemník neřekl, proč ani kam bustu veze, což na Slovensku vyvolalo poprask a média psala, že busta „zmizela“.

Skandál s bustou přinesl i řadu vtipů a parodií:

Samotné ministerstvo pak v oznámení uvedlo, že bustu nechalo převézt z bezpečnostních důvodů, a Machala následně napsal, že se o úmyslech resortu včas dozví. Socha je prý na „přísně chráněném místě“. „Spišské muzeum v Levoči nedisponuje dostatečnými materiálně-technickými a bezpečnostními prvky na ochranu sbírkového předmětu mimořádné společenské hodnoty,“ vzkázal pak komunikační odbor resortu.

„Je pochopitelné, že je v zájmu Slovenského národního muzea zabezpečit nejvyšší dostupnou ochranu a bezpečí pro tento významný sbírkový předmět,“ dodalo ministerstvo. Způsob převozu však kritizovali odborníci i opozice s tím, že přesuny takto významných děl provázejí přísná pravidla. Ta prý dodržena nebyla a tajemník Machala pro rozhodnutí o převozu navíc nemá kompetence, upozornili opoziční politici.

Chování ministryně pak paroduje komik Fero Joke:

V souvislosti s převozem busty už proto Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) oznámilo, že bude po dohodě s dalšími stranami opozice iniciovat svolání mimořádného zasedání kulturního výboru Národní rady, který má probrat jak samotný přesun busty, tak budoucí postup v takových situacích, uvedl portál HN Online.

„Podle odborníků, se kterými KDH komunikuje, jde o skandál, za kterým může být několikanásobné porušení zákonů určujících, jak se má se vzácným exponátem nakládat,“ řekl předseda hnutí Milan Majerský. „Nikdo zároveň netuší, co se bude s bustou Donatella dít,“ dodal s tím, že je kauza dalším důvodem k odvolání ministryně Šimkovičové. Opozice se o to pokusila v minulosti už několikrát, nemá na to však dostatek hlasů.

Kroky ministerstva pobouřily i občany Levoče. Ti u budovy muzea podle televize Joj nechali vzkaz: „Machalo, starej se nám o Donatellovu bustu. Nepatří ti ani ona, ani tato země! Vrať ji domů, kam patří, do Levoče. Ty, ani tobě podobní, nikdy nevyhrajete, protože my vám to tu nenecháme. Brzy na viděnou. Stateční Levočané!“

Objevují se i odkazy na záliby slovenské ministryně, která nedávno v budově svého úřadu hostila akci salonu krásy a na Bratislavském hradě vystavovala své obrazy: