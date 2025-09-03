Zas tak vzácná není. Slovenská „Donatellova“ busta je padělek, zjistil expert

Slovenští experti letos zveřejnili svůj názor, podle nějž je busta zobrazující italskou šlechtičnu Cecilii Gonzagovou autentickým dílem Donatella a vznikla v 15. století. Socha z mramoru byla mnoho let v depozitáři Spišského muzea.
„Dospěl jsem k závěru, že tuto repliku starožitného originálu, vyrobenou v roce 1894 nebo krátce poté, lze s jistotou označit za ‚padělek‘,“ napsal Caglioti ve svém posudku. Machala pak dodal, že nejde ani o portrét zmíněné Gonzagové, ale relikviář svaté Konstance.
|
Kam zmizela busta od slavného Donatella? řeší Slováci. Ministryně dotazy odbyla
Podle Machaly italský odborník bustu analyzoval na Slovensku v létě. Předtím toto dílo z muzea v Levoči odvezlo policejní komando a busta byla uložena v jednom z objektů ministerstva vnitra.
Převoz, který někteří odborníci označovali za netransparentní zacházení s dílem, úřady zdůvodnily snahou o zajištění ochrany busty a ministryně kultury Martina Šimkovičová se tehdy nechala slyšet, že „je to asi proto, že je to vzácné“.