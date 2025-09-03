Zas tak vzácná není. Slovenská „Donatellova“ busta je padělek, zjistil expert

Busta ze slovenského muzea, kterou tamní odborníci připisovali italskému renesančnímu sochaři Donatellovi, je falzifikátem a replikou z 19. století. S odvoláním na závěry analýzy italského experta na renesanci Francesca Cagliotiho to ve středu řekl úředník slovenského ministerstva kultury Lukáš Machala. Převoz busty předtím na Slovensku vyvolal kritiku kvůli své údajné netransparentnosti a neodbornosti.
Vizualizace busty Cecílie Gonzaga od Donatella

Vizualizace busty Cecílie Gonzaga od Donatella | foto: SNM – Spišské múzeum v Levoči

Generální tajemník služebního úřadu Ministerstva kultury Slovenské republiky...
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (15. dubna 2025)
Na snímku je předseda vlády Slovenska Robert Fico ministryně kultury Martina...
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (14. listopadu 2023)
Slovenští experti letos zveřejnili svůj názor, podle nějž je busta zobrazující italskou šlechtičnu Cecilii Gonzagovou autentickým dílem Donatella a vznikla v 15. století. Socha z mramoru byla mnoho let v depozitáři Spišského muzea.

„Dospěl jsem k závěru, že tuto repliku starožitného originálu, vyrobenou v roce 1894 nebo krátce poté, lze s jistotou označit za ‚padělek‘,“ napsal Caglioti ve svém posudku. Machala pak dodal, že nejde ani o portrét zmíněné Gonzagové, ale relikviář svaté Konstance.

Kam zmizela busta od slavného Donatella? řeší Slováci. Ministryně dotazy odbyla

Podle Machaly italský odborník bustu analyzoval na Slovensku v létě. Předtím toto dílo z muzea v Levoči odvezlo policejní komando a busta byla uložena v jednom z objektů ministerstva vnitra.

Převoz, který někteří odborníci označovali za netransparentní zacházení s dílem, úřady zdůvodnily snahou o zajištění ochrany busty a ministryně kultury Martina Šimkovičová se tehdy nechala slyšet, že „je to asi proto, že je to vzácné“.

