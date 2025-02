V Bratislavě cosi smrdí. Únik plynu vyloučili, lidem se ze zápachu dělá špatně

13:33

Bratislavu už třetí den dusí nesnesitelný zápach. Stovky lidí si stěžovaly, že cítí plyn, a několika dětem se udělalo špatně. Plynaři a hasiči už únik plynu vyloučili, nepotvrdily se ani informace, že by zápach mohl souviset s přepravou chemikálií po železnici nebo s únikem chloru v chemičce. Zdrojem záhadného puchu by podle posledních informací mohla být látka, jež se přidává do zemního plynu.