Další incident na slovenských tratích. V Bratislavě vykolejil vlak Leo Expressu

„Při posunu jednotky v kolejišti byla výpravčím přehozena výhybka, což způsobilo její vykolejení. Na palubě v danou chvíli nebyli žádní cestující a nedošlo ke zranění,“ uvedl mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík. „Mimořádná událost neměla vliv na vlakový provoz a všechny vlaky vyjely podle plánu,“ dodal.
Jde však o další z řady incidentů na slovenské železnici v poslední době. Na začátku listopadu si nehoda na jedné z nejmodernějších železničních tratí na Slovensku vyžádala desítky lehce zraněných, když dálkový vlak nedaleko Bratislavy zezadu narazil do osobního vlaku. Ten podle dostupných informací při výjezdu ze stanice ve městě Pezinok projel na červenou.
Další malér na slovenské železnici. Od srážky dělilo vlaky pár desítek metrů
V říjnu se na východním Slovensku srazily dva rychlíky po chybě jednoho ze strojvůdců, který se soupravou projel na červenou, při nehodě se rovněž zranily desítky lidí. A teprve v úterý nechybělo mnoho, aby se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem srazily dva protijedoucí vlaky. Z fotky pořízené z místa incidentu je patrné, že ke střetu dvou souprav scházelo zhruba 20 až 30 metrů.
Na událost už reagoval také lídr slovenské opozice. „Kolik nehod se ještě musí stát, aby ministr (dopravy Jozef) Ráž odstoupil?“ napsal na síti X předseda hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka.