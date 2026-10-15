Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Opilý Rakušan zbil v Bratislavě zdravotní sestru, má četná zranění v obličeji

Autor:
  13:11
Opilý muž v úterý v noci napadl zdravotní sestru v bratislavské nemocnici. Incident zachytily kamery na chodbě urgentního příjmu a na sociální sítě jej umístila sama nemocnice. Třiadvacetiletá zdravotnice má po útoku, který odsoudil i ministr zdravotnictví Kamil Šaško, četná zranění v obličeji.

Kamery zachytily, jak se polonahý opilý muž plouží po chodbě urgentního příjmu Univerzitní nemocnice Bratislava, přezdívané na Kramároch. Po chvíli jej tam zastihne zdravotní sestra a pustí se ním do hovoru.

Oba na moment zmizí z dosahu kamer a znovu se před ně vrátí až ve chvíli, kdy muž začne mladou ženu brutálně bít. Přestane poté, co na chodbu dorazí další lidé. Jeden z nich pak agresora udeří a ten odchází. Nemocnice uvádí, že muže přivezla rychlá záchranná služba krátce před půlnocí a že se na pohotovosti choval už od začátku nepřístojně.

Za vraždu dvou lidí na gymnáziu na Slovensku dostal mladík 25 let vězení

Obtěžoval nejen personál, i ostatní pacienty. „Naše praktická sestra si všimla, že se tento opilý muž chtěl vymočit na chodbě čekárny. Slušně ho požádala, aby šel svou potřebu vykonat na toalety, které se nacházejí hned vedle,“ popisuje nemocnice s tím, že místo toho jí muž začal nadávat, bít ji do obličeje a škrtit ji. Sestra začala křičet, díky čemuž jí pak kolegové i jeden z dalších pacientů přiběhli na pomoc.

„Po útoku má zranění v oblasti tváře, škrábance, podlitiny a otoky. Utrpěla nejen fyzickou, ale i psychickou újmu. Jde o třiadvacetiletou ženu, která u nás pracuje jako praktická sestra a zároveň je studentkou třetího ročníku oboru ošetřovatelství na Slovenské zdravotnické univerzitě,“ dodává nemocnice s tím, že útoky na zdravotníky jsou čím dál častější.

Další útok ve škole na Slovensku. Student vytáhl na učitele nůž, hrozí mu až tři roky

Útočníka si odvezla policie, ovšem po několika hodinách v cele ho opět vysadila na urgentním příjmu dané nemocnice, a to dokonce dvakrát. Nemocnice ho následně přeložila do jiného zařízení v bratislavském Starém městě. Podle televize TA3 se jedná o třiašedesátiletého Rakušana, kterého už policie obvinila z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví.

Ministr zdravotnictví Šaško incident odsoudil. „Útok na mladou sestru, která přišla do práce pomáhat lidem v nouzi, mě hluboce zasáhl. Jakékoliv útoky vůči zdravotnickým pracovníkům během výkonu jejich povolání absolutně důrazně odmítám,“ napsal na sítích. Zdravotníci jsou chránění zákonem, připomněl s tím, že agresorům tak hrozí přísnější tresty. „Očekávám, že tento případ bude důsledně vyšetřen,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Vězeň na Borech zemřel po vypití dezinfekce, inspekce případ odložila

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Generální inspekce bezpečnostních sborů odložila případ úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Podle jejího závěru na smrti odsouzeného, který vypil desinfekci, neměl žádný zaměstnanec věznice...

15. října 2026  13:12

Opilý Rakušan zbil v Bratislavě zdravotní sestru, má četná zranění v obličeji

Brutální útok opilého muže na sestru v bratislavské nemocnici

Opilý muž v úterý v noci napadl zdravotní sestru v bratislavské nemocnici. Incident zachytily kamery na chodbě urgentního příjmu a na sociální sítě jej umístila sama nemocnice. Třiadvacetiletá...

15. října 2026  13:11

Sněmovna schválila policejní spolupráci se Slovenskem. Umožní zásahy za hranicemi

Tisková konference ministra vnitra Lubomíra Metnara po skončení jednání o...

Kromě čtvrtečních interpelací jedná Sněmovna také o řadě mezinárodních smluv. Mezi ty nejdůležitější patří smlouva o policejní spolupráci se Slovenskem, která přináší například možnost vykonávat...

15. října 2026  11:55,  aktualizováno  13:06

Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...

Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně...

15. října 2026  12:46,  aktualizováno  13:01

Volby rozhodovaly i školní spory. Do vedení obcí míří také tisícovka učitelů

Premium
Demonstrace kvůli školám. Chystané sloučení dvou základních škol v Holešově na...

Výběrové komise ignorovali, drželi nepopulární ředitele nebo plánovali rušení škol. Politici v řadě obcí doplatili v komunálních volbách právě na školské kauzy. Tisíce učitelů a ředitelů usilovaly o...

15. října 2026

V Jihlavě je jasno, vládnout bude Tým pro Jihlavu se STAN. ANO míří do opozice

Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...

Povolební vyjednávání v Jihlavě dospělo do finále. Vítězný Tým pro Jihlavu se dohodl na vytvoření koalice se STAN. Novou koalici představí lídr Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška, dnes odpoledne....

15. října 2026  11:26,  aktualizováno  12:59

Ohňostroj pro Trumpa. USA zvažují ukončit boj proti Íránu „matkou všech bomb“

Prototyp americké letecké pumy GBU-43/B MOAB těsně před dopadem při testu 11....

Americká armáda připravuje možné nové údery na Írán, při nichž by mohla nasadit i „matku všech bomb“, nejsilnější nejadernou zbraň ve svém arzenálu. Zaměřit se chce na energetickou infrastrukturu a...

15. října 2026  12:58

V Česku letos zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíce od roku 2016

ilustrační snímek

Soudy v ČR letos za tři čtvrtletí vyhlásily bankrot 618 společností, což je meziroční nárůst o sedm procent a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců...

15. října 2026  11:11,  aktualizováno  12:55

„Nikdo o tom nemluví, jen vy.“ Babiš v Bruselu odmítl, že je ve střetu zájmů

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)

Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů, jde podle něj o nesmysl. Protikorupční organizace Transparency...

15. října 2026  12:53

Vítězná ODS má smůlu. V Teplicích budou znovu vládnout ANO a Volba pro Teplice

Lídr volby pro Teplice Petr Slavíček (vlevo) a jednička hnutí ANO Jiří Štábl...

Ve vedení Teplic budou pokračovat ve spolupráci hnutí ANO a uskupení Volba pro Teplice, které město společně vedou od ledna 2025. Lídři těchto dvou subjektů podepsali memorandum o spolupráci....

15. října 2026  12:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hlaváček pokračuje v jednání o koalici v Praze, znovu přijal Portlíka

Druhé jednání SPOLU pro Prahu s vítězným hnutím STAN. Jednání vedou Petr...

V Praze pokračují povolební jednání o složení koalice. Vede je lídr Starostů Petr Hlaváček, ve čtvrtek se už podruhé po volbách sešel s Tomášem Portlíkem ze SPOLU pro Prahu. Dohoda se ještě nečeká,...

15. října 2026  11:45,  aktualizováno  12:40

Nestůjte na straně agresora, chceme upřímnost, apeluje Zelenskyj na USA

Trump ohlásil energetické příměří. Rusko vzápětí podle Zelenského zaútočilo.

Potřebujeme od svých partnerů upřímnost, napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po nočních leteckých útocích ze strany Ruska. Opět apeloval na Spojené státy, aby nestály na straně agresora....

15. října 2026  12:08,  aktualizováno  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.