Kamery zachytily, jak se polonahý opilý muž plouží po chodbě urgentního příjmu Univerzitní nemocnice Bratislava, přezdívané na Kramároch. Po chvíli jej tam zastihne zdravotní sestra a pustí se ním do hovoru.
Oba na moment zmizí z dosahu kamer a znovu se před ně vrátí až ve chvíli, kdy muž začne mladou ženu brutálně bít. Přestane poté, co na chodbu dorazí další lidé. Jeden z nich pak agresora udeří a ten odchází. Nemocnice uvádí, že muže přivezla rychlá záchranná služba krátce před půlnocí a že se na pohotovosti choval už od začátku nepřístojně.
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Obtěžoval nejen personál, i ostatní pacienty. „Naše praktická sestra si všimla, že se tento opilý muž chtěl vymočit na chodbě čekárny. Slušně ho požádala, aby šel svou potřebu vykonat na toalety, které se nacházejí hned vedle,“ popisuje nemocnice s tím, že místo toho jí muž začal nadávat, bít ji do obličeje a škrtit ji. Sestra začala křičet, díky čemuž jí pak kolegové i jeden z dalších pacientů přiběhli na pomoc.
„Po útoku má zranění v oblasti tváře, škrábance, podlitiny a otoky. Utrpěla nejen fyzickou, ale i psychickou újmu. Jde o třiadvacetiletou ženu, která u nás pracuje jako praktická sestra a zároveň je studentkou třetího ročníku oboru ošetřovatelství na Slovenské zdravotnické univerzitě,“ dodává nemocnice s tím, že útoky na zdravotníky jsou čím dál častější.
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Útočníka si odvezla policie, ovšem po několika hodinách v cele ho opět vysadila na urgentním příjmu dané nemocnice, a to dokonce dvakrát. Nemocnice ho následně přeložila do jiného zařízení v bratislavském Starém městě. Podle televize TA3 se jedná o třiašedesátiletého Rakušana, kterého už policie obvinila z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví.
Ministr zdravotnictví Šaško incident odsoudil. „Útok na mladou sestru, která přišla do práce pomáhat lidem v nouzi, mě hluboce zasáhl. Jakékoliv útoky vůči zdravotnickým pracovníkům během výkonu jejich povolání absolutně důrazně odmítám,“ napsal na sítích. Zdravotníci jsou chránění zákonem, připomněl s tím, že agresorům tak hrozí přísnější tresty. „Očekávám, že tento případ bude důsledně vyšetřen,“ dodal.