Vítězství, nebo Valhalla. V Bratislavě řádí maskovaná skupina, útoky si natáčí

O tom, že skupina vůbec existuje, zatím svědčí jen několik fotografií a videa, jež si natočili sami útočníci. „Pomoc, pomoc! Skinheadi mě napadli,“ říká podle portálu Sme na jednom z nich neznámý muž, který se choulí na chodníku poté, co jej zbili.

Videa se objevila na Telegramu a TikToku na účtech nazvaných White Zone či White Zone SS. „Jsou zaplavené záběry z útoků na osamělé lidi v ulicích hlavního města nebo v prostředcích hromadné dopravy. V těchto materiálech na osamělé lidi většinou útočí maskovaná skupina,“ napsal bulvární portál Nový čas.

„Ve videích jim svítí nápisy, které vyjadřují nenávist vůči menšinám, drogově závislým, antifa přívržencům a pedofilům,“ podotkl. Podle zpráv na sociálních sítích jsou neonacisté v metropoli aktivní zhruba od prosince. Poté, co na jejich existenci upozornila slovenská média, už záběry nejsou dostupné.

Není ani jasné, kdo je cílem útoků. Podle Denníku N pachatelé napadají „alternativně vypadající lidi“ a členy menšin. Na jednom z videí byl údajně muž tmavší barvy pleti, na dalších běloši. Na policii se však dosud žádná oběť nepřihlásila. „Navzdory uvedené skutečnosti se prověřováním všech dostupných informací zabýváme,“ uvedl mluvčí krajského ředitelství policie Michal Szeiff.

„Přichází lavina,“ vzkazují útočníci policii

Městská policie údajné incidenty hledala na kamerových záznamech, zatím však neúspěšně. Slováky proto policisté žádají o pomoc. „Pokud budou občané svědky jakéhokoliv protiprávního jednání takovéto skupiny, případně pokud disponují jakýmikoliv informacemi k totožnosti osob nebo informacemi, které by souvisely s činností takovéto skupiny, žádáme je, aby se obrátili na policii,“ píší na sítích.

Dopravní podnik Bratislavy pak cestující vyzývá, aby v podobných situacích vše oznámili řidiči soupravy nebo zmáčkli nouzové tlačítko. Řidič pak zavolá policii. Někteří lidé už na sítích nicméně začali členy White Zone SS sami identifikovat. Členů skupiny je zhruba osm až deset a neonacistické symbolice se jejich produkce nevyhýbá.

V rohu jednoho z videí byla vidět lebka s překříženými hnáty. Stejné logo mimo jiné používala i nacistická SS. Kromě toho nyní na internetu kolují fotografie členů bratislavské skupiny. Jeden z nich se například nechal vyfotit ve voze MHD s hákovým křížem na paži, další si vzal tričko s kolovratem, orlicí a lebkou, na jiném snímku pak pózují muži v tričkách s nápisem „Good Night Left Side“ a obrázkem muže, jenž kope do jiného.

V náhledu jednoho ze smazaných videí je dokonce vidět, že se skupina nebojí vyhrožovat ani policii. „Policajti, kteří sledujete můj profil, jdete po nás jako po uzeném, to víme, jen je třeba uvědomit si jednu velmi důležitou věc. Za fotky, které přidáváme, nám jednoduše nic nemůžete (udělat). Nevím, co tím vším chcete dokázat, ale dobře. Jednoho dne se však všechno změní a vy to víte. Přichází lavina,“ napsal administrátor účtu a přidal emotikon kladiva nad hlavou policisty.

Skupina už má i své příznivce, byť není jasné, jak velký jejich fanklub je. „Chtěl bych být skinhead, ale rodiče mi to nedovolí,“ napsal jeden z fanoušků skupiny. „Bratře, kašli na rodiče a dělej to, co tě baví a co chceš dělat,“ odepsal mu údajně další.