„Vypískejme mafii společně.“ Tisíce Slováků opět demonstrovaly proti Ficovi

Demonstrace svolalo největší opoziční hnutí Progresivní Slovensko a další opoziční strany.
„Vypískejme mafii společně,“ zvaly na úterní shromáždění. Podle opozice Ficova vláda mění trestní zákoník, aby ochránila lidi, kteří k ní mají blízko, například trestně stíhaného místopředsedu parlamentu a někdejšího policejního šéfa Tibora Gašpara z premiérovy strany Směr-sociální demokracie.
Podle předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky kvůli porušování principů právního státu „hrozí, že přijdeme o evropské peníze“, „hrozí návrat mafie s tučnými zátylky“.
V Bratislavě mnoho lidí přišlo s evropskými, slovenskými nebo ukrajinskými vlajkami a s transparenty s hesly jako „Dost bylo Fica“ nebo „Úřad na šikanu oznamovatelů“.
Podle jednoho z řečníků v Banské Bystrici Slovensko „kráčí od demokracie k autokracii“, což podle něj dokládá démonizace opozičních stran, oslabování právního státu nebo vytváření „nepřátelských médií“.
V hlavním městě podle organizátorů na demonstraci přišlo asi 5 000 lidí, v Košicích přes 1500 lidí.
V Bratislavě i jiných městech se konaly protivládní protivládní protesty i 17. listopadu na výročí takzvané sametové revoluce. Na 50 000 lidí podle organizátorů tehdy zaplnilo náměstí u sídla slovenské vlády.
Šimečka před měsícem vzkázal Ficovi, že Slovensko si svobodu vzít nenechá a že současný premiér politicky prohraje, stejně jako prohráli komunisté v roce 1989.