„Hnutí Brat za brata spouští novou iniciativu Národní informační služba (NIS). Zřizují i studio, kde chtějí zjištění zveřejňovat a kam chtějí zvát dotyčné osoby, aby vysvětlily nebo vyvrátily zveřejněné informace,“ upozornila na Facebooku iniciativa Hoaxy a podvody, jež se zabývá vyvracením dezinformací. Podle samotného šéfa skupiny Matúše Alexy tato samozvaná tajná služba funguje už čtyři měsíce.
Teď ji jen oficiálně představili. Příznivce Alexa vyzval, aby se skupině ozvali prostřednictvím e-mailu a do projektu se aktivně zapojili. „Tito lidé budou mít za úkol sbírat co nejvíc informací, všechny lži a všechno na lidi, kteří chtějí zničit naši zemi, překroutit historii, zničit kulturu, tradice, ale i zničit obyčejné lidi, kteří něco dělají pro tuto zemi,“ naznačil podle portálu Sme ve vysílání na sociálních sítích.
|
Slovenský expremiér Čarnogurský si zastřílel s Rusy v Mariupolu. A vinil NATO
Neupřesnil přitom, koho za škůdce národa považuje. Podle médií často hovoří o „tělesech“, jimiž obvykle míní novináře, proevropské politiky nebo kritiky jeho skupiny. Vlastní tajnou službu pak prý založil proto, že státní služba SIS (Slovenská informační služba) chrání politiky.
„Jsou to alarmující informace vzhledem k tomu, že jde o subjekt s prokazatelnými vazbami na ruský režim. Představitelé hnutí Brat za brata se pravidelně objevují na ruské ambasádě, předseda Alexa se setkal se šéfem ruské rozvědky Sergejem Naryškinem a z rukou ruského velvyslance si převzal ocenění od Vladimira Putina,“ varují zástupci Hoaxů a podvodů.
Připomínají, že organizace, o které slovenská média mluví i jako o motorkářském gangu, na Slovensku systematicky šíří ruskou propagandu a hlásila se i k později vyvráceným dezinformacím, které Kreml využil k útokům na slovenské úřady. Mimo jiné se členové skupiny snaží prezentovat dnešní Rusko v pozitivním světle a pravidelně oslavují osvobození Slovenska (tehdejšího Československa) vojáky Rudé armády.
|
Polovojenští Slovenští branci končí. Tragédie, vysmál se jim ministr obrany
Na bratislavském Slavíně si motorkáři letos připomněli i osmdesáté výročí osvobození slovenské metropole. Pravidelně jezdí do Ruska a sám Alexa předčasně vyzradil, že ruský velvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov končí svou misi. Bratčikovovy rozlučky se mezitím zúčastnili mnozí vládní politici, píše Sme. Skupina také do rukou prezidenta Petera Pellegriniho začátkem roku odevzdala petici za zrušení protiruských sankcí a vypsání referenda, což ovšem Pellegrini odmítl.
„Tento projekt vyvolává zásadní otázky zákonnosti, ochrany soukromí a možného zastrašování. Diskreditace oponentů patří mezi nejčastější techniky ruské propagandy. Zakládají partyzánské buňky, teď vytvářejí jakousi paralelu Slovenské informační služby. Co bude dál?“ dodávají Hoaxy a podvody.
Rozklad státu, varuje opozice
Policie na dotazy novinářů pouze obecně řekla, že případy možného ohrožení bezpečnosti státu monitoruje. Podle Sme přitom může být problematické i sbírání citlivých dat o obyvatelích Slovenska, ke kterému Alexa vyzval. Opozice už kvůli údajné nečinnosti policie, SIS a vládních politiků vyzvala ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka, aby nechal prověřit, zda Brat za brata neporušuje zákon.
„Je to jasný znak rozkladu státu, který pod vedením Směru chrání extremisty,“ řekla poslankyně opozičního Progresivního Slovenska Irena Bihariová, jež zasedá ve výboru pro obranu a bezpečnost. Podle ní je kromě neschopnosti SIS možný i scénář, že tajné služby konají v souladu s ruským modelem, „kde stát na špinavou práci proti vlastním občanům používá podvratné skupiny“.
|
Stydíme se, jak svět Slovensko vidí. Snad se poučíte, říkají vtipálci ze Zomri
Bezpečnostní odborník, bývalý velvyslanec Slovenska při NATO a exporadce slovenských prezidentů Peter Bátor, který nyní také patří k Progresivnímu Slovensku, pak situaci podle portálu Aktuality.sk označil za přímý důsledek postoje vlády Roberta Fica k extremismu.
„Pokud naše zpravodajské služby dělají, co mají, kde jsou výsledky?“ ptá se a tvrdí, že Ficův Směr-SD kryje extremisty, kteří jsou ohrožením pro slovenskou bezpečnost. Jako příklad zmínil extremistu a konspirátora Daniela Bombice, jenž se donedávna skrýval v Londýně a nyní je mimo jiné kvůli obvinění z podněcování nenávisti ve slovenské vazbě. V době svého britského exilu si do vysílání zval politiky, kteří dnes sedí ve vládě, včetně Fica. U soudu jej pak zastupuje David Lindtner z advokátní kanceláře ministra obrany Roberta Kaliňáka.