Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

O návrhu nového slovenského občanského zákoníku informuje portál Aktuality.sk. Ministerstvo spravedlnosti v něm zavádí automatický zánik manželského svazku lidí, kteří si dají změnit pohlaví. I pokud by tranzicí prošli v zahraničí, jejich manželství na Slovensku přestane existovat.
„Manželství zanikne změnou pohlaví manžela. K právům a povinnostem manželů ke společnému dítěti a jejich majetkových poměrech po změně pohlaví manžela platí rovněž ustanovení o právech a povinnostech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech,“ říká jeden z paragrafů návrhu, podle Aktualit hned za bodem o vyhlášení manžela za mrtvého.
Kritici z řad opozice upozorňují, že se svazek zruší bez ohledu na to, zda s tím dotyční manželé souhlasí nebo ne. „Představte si, že máte nadále funkční vztah, neplánujete se rozejít, jste ve svém okolí akceptovaní. Stát řekne, že vaše manželství nevzniklo a my vám to tu celé vyřešíme,“ kritizuje poslankyně za opoziční Progresivní Slovensko Irena Bihariová.
Ministr Susko nicméně zákon prezentuje coby modernizaci slovenského práva. Současný občanský zákoník totiž podle něj pochází ještě z dob minulého režimu. „Jsme poslední zemí s tak zastaralým zákoníkem,“ řekl. Nový zákoník má platit od roku 2027, ještě však musí projít připomínkovým řízením. A tvůrci návrhu z jeho ministerstva říkají, že úpravou jen vyplnili mezery, které v současných zákonech byly.
Slovensko totiž podle úředníků neumožňuje manželství osob stejného pohlaví. A pokud by si jeden v páru nechal pohlaví změnit, právě v takový svazek by se manželství proměnilo. Občanský zákoník má tuto vzniklou nejistotu vyjasnit. V současnosti se pak na slovenských matrikách údajně běžně stává, že úředníci člověka po změně pohlaví nutí k rozvodu – jinak mu doklady nevymění.
Po zavedení novinky už by se k tomu matrikáři uchylovat nemuseli. „Je to zásah do autonomie (manželů). Pokud by se jejich vztah rozvrátil pro změnu pohlaví jednoho z manželů, mohou se přece rozvést v normálním rozvodovém řízení. Tady nám zákon zařazuje tranzice na tu samou úroveň a do stejného paragrafu, jako je vyhlášení za mrtvého,“ míní právnička iniciativy Inakosť Dominika Patzko.
Dodává, že se nebere ohled na práva dětí těchto párů a že v návrhu nevidí „ani logiku, ani lidskost, ani respektování práv lidí“. V jiných zemích podle nich situaci po tranzici řeší registrovaná partnerství, na která se manželství trans lidí překvalifikují.
Paradoxně nový občanský zákoník půjde proti slovenské ústavě, která pod taktovkou premiéra Roberta Fica ustanovuje muže a ženu coby jediná dvě přípustná pohlaví. Kromě jiného tak neumožňuje tranzice, zatímco Suskův zákoník ano.