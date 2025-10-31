Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

Autor:
  16:50
Po zanesení dvou pohlaví do ústavy přichází slovenská vláda s dalším krokem namířeným proti LGBTI+ komunitě. Tamní ministr spravedlnosti Boris Susko totiž v novém návrhu občanského zákoníku navrhuje, aby každému, kdo by si nechal změnit pohlaví, automaticky zaniklo manželství. Podle iniciativy Inakosť tím budou zákony stavět tranzice na stejnou úroveň, jako když je dotyčný prohlášen za mrtvého.
Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...

Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v Bratislavě, který je na Slovensku tradičně součástí největší veřejné akce komunity LGBT+. (19. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský ministr spravedlnosti Boris Susko (30. října 2025)
Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...
Naše politika nemůže být o homosexuálech, vysvětlil Fico, proč vyloučili Směr.
Robert Fico (17. října 2025)
9 fotografií

O návrhu nového slovenského občanského zákoníku informuje portál Aktuality.sk. Ministerstvo spravedlnosti v něm zavádí automatický zánik manželského svazku lidí, kteří si dají změnit pohlaví. I pokud by tranzicí prošli v zahraničí, jejich manželství na Slovensku přestane existovat.

„Manželství zanikne změnou pohlaví manžela. K právům a povinnostem manželů ke společnému dítěti a jejich majetkových poměrech po změně pohlaví manžela platí rovněž ustanovení o právech a povinnostech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech,“ říká jeden z paragrafů návrhu, podle Aktualit hned za bodem o vyhlášení manžela za mrtvého.

Dvě pohlaví v ústavě. Na Slovensku nečekaně prošla Ficova novela

Kritici z řad opozice upozorňují, že se svazek zruší bez ohledu na to, zda s tím dotyční manželé souhlasí nebo ne. „Představte si, že máte nadále funkční vztah, neplánujete se rozejít, jste ve svém okolí akceptovaní. Stát řekne, že vaše manželství nevzniklo a my vám to tu celé vyřešíme,“ kritizuje poslankyně za opoziční Progresivní Slovensko Irena Bihariová.

Ministr Susko nicméně zákon prezentuje coby modernizaci slovenského práva. Současný občanský zákoník totiž podle něj pochází ještě z dob minulého režimu. „Jsme poslední zemí s tak zastaralým zákoníkem,“ řekl. Nový zákoník má platit od roku 2027, ještě však musí projít připomínkovým řízením. A tvůrci návrhu z jeho ministerstva říkají, že úpravou jen vyplnili mezery, které v současných zákonech byly.

Slovensko totiž podle úředníků neumožňuje manželství osob stejného pohlaví. A pokud by si jeden v páru nechal pohlaví změnit, právě v takový svazek by se manželství proměnilo. Občanský zákoník má tuto vzniklou nejistotu vyjasnit. V současnosti se pak na slovenských matrikách údajně běžně stává, že úředníci člověka po změně pohlaví nutí k rozvodu – jinak mu doklady nevymění.

Ficova změna ústavy znepokojila Komisi. Unijní právo je nadřazené, upozorňuje

Po zavedení novinky už by se k tomu matrikáři uchylovat nemuseli. „Je to zásah do autonomie (manželů). Pokud by se jejich vztah rozvrátil pro změnu pohlaví jednoho z manželů, mohou se přece rozvést v normálním rozvodovém řízení. Tady nám zákon zařazuje tranzice na tu samou úroveň a do stejného paragrafu, jako je vyhlášení za mrtvého,“ míní právnička iniciativy Inakosť Dominika Patzko.

Dodává, že se nebere ohled na práva dětí těchto párů a že v návrhu nevidí „ani logiku, ani lidskost, ani respektování práv lidí“. V jiných zemích podle nich situaci po tranzici řeší registrovaná partnerství, na která se manželství trans lidí překvalifikují.

Paradoxně nový občanský zákoník půjde proti slovenské ústavě, která pod taktovkou premiéra Roberta Fica ustanovuje muže a ženu coby jediná dvě přípustná pohlaví. Kromě jiného tak neumožňuje tranzice, zatímco Suskův zákoník ano.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

Po zanesení dvou pohlaví do ústavy přichází slovenská vláda s dalším krokem namířeným proti LGBTI+ komunitě. Tamní ministr spravedlnosti Boris Susko totiž v novém návrhu občanského zákoníku navrhuje,...

31. října 2025  16:50

Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská...

31. října 2025  16:47

Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ...

31. října 2025  16:42

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Hnutí ANO si prosadilo vše, co chtělo, jeho voliči můžou být spokojeni, shodují se politologové Jan Kubáček a Milan Školník ve svém hodnocení programového prohlášení nově vznikající vlády, které...

31. října 2025  16:17

Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

Rodiny schovávající se v příkopech, těla ležící na ulicích, děti zabíjené před zraky svých rodičů. Tak popsali přeživší proniknutí súdánských polovojenských jednotek RSF do západosúdánského města...

31. října 2025  16:04

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Bývalý Grand hotel ve Špindlerově Mlýně padne, nový může mít 340 lůžek

Ve Špindlerově Mlýně by na místě bývalého Grand hotelu mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní budovu, která se nachází u cesty z centra města do areálu Medvědín,...

31. října 2025  15:51

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Vzácná nemoc mění influencera v „kámen“. Bez asistenta nezvládne téměř nic

Pětatřicetiletý influencer a člen kapely The Tap Tap Petr Burda trpí vzácnou nemocí, která mění jeho tělo v kámen. Bez pomoci asistentů už nezvládne prakticky žádnou běžnou činnost. Ačkoliv za pomoc...

31. října 2025  15:40

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Poslanec Miroslav Ševčík chce vést VŠE. Utká se s rektorem, který ho dříve odvolal

O post rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze se uchází současný rektor Petr Dvořák a ekonom a politik Miroslav Ševčík, informovala mluvčí školy. Redakci zájem Ševčíka o pozici rektora...

31. října 2025  15:23

Batole mělo křeče a přestávalo dýchat, záchranáři naváděli rodiče přes aplikaci

Jako nesmírně užitečný moderní výdobytek se stále častěji ukazuje videohovor přes aplikaci Záchranka. Na Bruntálsku tak například uspíšili a zkvalitnili první pomoc ročnímu chlapečkovi, který měl...

31. října 2025  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.