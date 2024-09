Na Slovensku se usadil syn ruského boháče s vazbami na Putina, prý podniká

Starosta New Yorku Adams čelí obžalobě, vyšetřovatelé prohledali jeho sídlo

Starosta New Yorku Eric Adams čelí prozatím tajným obviněním federálních úřadů a ráno jeho oficiální sídlo začali prohledávat vyšetřovatelé. Podle zdrojů listu The New York Times (NYT) obvinění...