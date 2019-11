Muž v centru Banské Bystrice pobodal ženu, policie po něm pátrá

„Muž zaútočil přímo na životně důležitý orgán, což si vyžádalo okamžitý převoz do nemocnice a operační zákrok. Policie v tuto chvíli dělá vše pro to, aby se útočníka podařilo co nejdříve zadržet. Známe jeho totožnost. Další informace poskytneme později,“ uvedla slovenská policie podle deníku Sme.

Útok se stal v jedné z bočních uliček u centrálního náměstí Slovenského národního povstání. Televize Markíza na svém webu uvedla, že si krátce po poledni lidé na náměstí SNP všimli krvácející ženy, kterou útočník bodl do krku, a zavolali policisty.

Ženu odvezli záchranáři do nemocnice, kde se podrobila operaci. Útok přežila. Pachatel byl podle televize už soudně trestán kvůli pokusu o vraždu. Podrobnosti chtějí vyšetřovatelé zveřejnit v pondělí.