Vzácná hádka ve slovenské vládě. Danko se opřel do Hlasu, zpražil ho Pellegrini

„V každé rodině jsou hádky,“ poznamenal v úterý ke krizi ve své vládě premiér Fico. Kdyby se přitom měl zmínit jen jeden slib, na kterém předseda Směru-SD stavěl svou kampaň před loňskými parlamentními volbami, je to právě ujištění voličů, že se členové jeho vlády nebudou veřejně hádat tak, jako to dělal expremiér Igor Matovič, jenž své kolegy veřejně označoval za idioty.

Nynější krize začala u lídra SNS Danka. Ten na tiskových konferencích i v nedělní diskusi televize TA3 kritizoval práci koaličních ministrů v souvislosti s připravovaným konsolidačním balíčkem. Pustil se zejména do ministryně zdravotnictví Zuzany Dolinkové ze strany Hlas-SD, ale i dalších. „Jednoduše tu máme nekoncepční práci a je třeba říct, že ta největší díra, kde mizí peníze, je zdravotnictví,“ řekl. Kritizoval i chaos a vliv oligarchů.

Ministryně se okamžitě ohradila. Podle ní má Danko „absolutně zkreslené a částečné informace“ a resortu nerozumí. Ke konkrétním výtkám ze strany předsedy SNS řekla, že jsou nepravdivé, a že pokud o to bude mít Danko zájem, je „kdykoliv připravená mu vysvětlit, co je pravda a co lež“.

Lídr Hlasu Matúš Šutaj Eštok nejdříve poznamenal, že koalice je tak silná, jak je silný její nejslabší článek a že věří, že si Danko uvědomí, kdo tím slabým článkem je. Po zasedání předsednictva své strany z úterního odpoledne přidal konkrétnější výzvu. „Je načase, aby se i pan Danko posunul dál, přijal realitu politické situace a vrátil se z pozice rozbíječe koalice zpět do role spolehlivého koaličního partnera,“ řekl podle listu Sme.

Z Hlasu zaznívají i slova o „podlém a zbabělém klamání“ Danka, kterému prý víc záleží na vlastní funkci než na lidech. Šutaj Eštok se proto obrátil na premiéra s prosbou, aby svolal schůzku předsedů koaličních stran – tedy Fica, Šutaje Eštoka a Danka. Nejpozději do konce roku by tam měli „vyřešit všechna témata a problémy, které před sebou koalice už nějaký čas tlačí“.

Do sporu se záhy ostře vložil i prezident Peter Pellegrini, který před odchodem do své současné funkce straně Hlas šéfoval. S Dankem nemá právě nejlepší vztahy už od předvolební kampaně, kdy ho předseda SNS slovně napadal. Nyní Pellegrini svému koaličnímu partnerovi vzkázal, aby nejitřil situaci. Připomněl mu, že jeho strana je ve vládě nejmenším členem.

A že i pokud jde o preference, SNS patří na chvost. V posledních volbách jen horko těžko splnila podmínky pro vstup do Národní rady a od té doby se její obliba spíš zmenšuje. „Úplně nechápu, o co panu předsedovi SNS jde, i když chápu, že ta osobní, až přímo dětinská chuť po nějakém křesle ho pravděpodobně nutí své osobní ambice nadřadit zájmům země,“ podotkl Pellegrini.

Peter Pellegrini O TOM, KAM SMERUJE SLOVENSKO, NEMÔŽE ROZHODOVAŤ NEDÔVERYHODNÝ ČLOVEK



Kvôli mojej návšteve Organizácie spojených národov sledujem v tieto dni politické dianie na Slovensku spoza Atlantického oceána. A som veľmi sklamaný, že k negatívnej atmosfére v našej vlasti prispieva aj líder najmenšej koaličnej strany. Pozrite si moje vyjadrenie k aktuálnej politickej situácii, ako som ho poskytol slovenským médiám. 0 0

Danko dlouhodobě žádá pro SNS post předsedy parlamentu, i když podle koaličních dohod náleží Hlasu. Kvůli tomuto sporu je funkce už od Pellegriniho zvolení neobsazená, což je jeden z problémů, které před sebou koalice pořád sune. „To, co předvádí předseda Andrej Danko, je pro mě nepochopitelné. Nechápu, zda mu jde o ještě větší destabilizaci Slovenska, zda mu jde o rozpad vládní koalice a o předčasné volby...“ pokračoval prezident s tím, že by měl Danko na tyto otázky odpovědět.

Řekl také, že zachytil komentáře Danka na svou adresu, a vzkázal mu, že by o dalším vývoji Slovenska neměl rozhodovat „člověk, který má jako politický lídr jednu z nejnižších důvěryhodností občanů v této zemi“. „Nemůže být tím, kdo udává tón slovenské politiky. Nemá na to mandát od lidí ani přiměřenou sílu, aby si něco takového mohl dovolit,“ dodal.

SNS prezidentovi odpověděla, že se svými slovy ponížil a že by si měl udržovat nadhled. Partaj ho také označila za mluvčího Hlasu. „Věřím, že to bylo možná jen ve stavu, který není běžný pro našeho prezidenta,“ vyjádřil se k tomu sám Danko s tím, že „možná chlapci trochu popili“. Pellegrini je nyní na pracovní cestě v New Yorku. „Vyprosím si, aby prezident zasahoval do koaličního boje,“ dodal Danko, který také nabídl k dispozici svou funkci místopředsedy parlamentu, „pokud to pomůže“.

Dolinková na odstřel

Slovenská média nicméně píší, že samotná Dolinková to má i bez Danka ve funkci ministryně „nahnuté“. Nejde přitom jen o její vystoupení k výročí založení Národní transfuzní stanice, které pobavilo slovenskou veřejnost. Ministryně tam během svého projevu před odborníky citovala irského spisovatele Brama Stokera. „Krev je život,“ řekla. Už ale nedodala, že věta pochází ze slavného Drákuly.

Také Fico Dolinkové pohrozil, že by měla přijít s realistickým plánem fungování zdravotnictví, nebo bude vyměněna. Politička, kterou Slováci kritizují, že jediným výsledkem její práce jsou fotografie na sociálních sítích, podle listu Sme čelí několika velkým problémům. A sice kolapsu největších nemocnic kvůli hromadným výpovědím protestujících lékařů, riziku milionových sankcí kvůli tomu, že nemocnice neplatí včas faktury, ale i tomu, že v sektoru mizí miliardy eur, ale pacienti si stále musejí nosit vlastní toaletní papír.

V téže chvíli, kdy se koalice hádá, se Fico paradoxně obrátil na opozici. A to právě v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Ten vzbudil rozruch kvůli zvyšování daní, ať už jde o vyšší sazby na knihy nebo nové daně z finančních transakcí. Sociální demokrat Fico přitom v minulosti popřel, že by se daně chystal zvyšovat.

Na kritiku opozice nicméně zareagoval tak, že ji pozval ke kulatému stolu a vyzval, aby předložila vlastní návrhy, jak slovenskou finanční situaci stabilizovat. Pozvání přijala strana Progresivní Slovensko (PS) a Křesťanskodemokratické hnutí (KDH). Setkání však shodu nepřineslo. Zatímco Fico tvrdí, že opozice netuší, co by dělala na jeho místě, ze strany PS a KDH zní, že premiérovi předložili několik konkrétních nápadů a že pokud sám neumí vládnout, měl by to přenechat jim.