Magorko, mešuge. Ve slovenském parlamentu se hádali kandidáti na prezidenta

Tradičně ostrá slovní výměna mezi slovenskými poslanci se v úterý strhla kolem poslední aféry Andreje Danka. Toho vyfotili v letadle mířícím do Abú Dhabí v době, kdy měl sedět na schůzi parlamentu. Danko se sice ze zasedání z minulého týdne omluvil pro „jiné povinnosti spojené s prací poslance“, brzy se však ukázalo, že se svou novou přítelkyní vyrazil na dovolenou.

V letadle ho totiž vyfotili po boku mladé blondýny, ve které pak bulvár poznal někdejší účastnici soutěže Miss, šestadvacetiletou Sylvii Šulíkovou. Ta se snímky z luxusního resortu pochlubila na sociálních sítích a Matovič o této kauze následně natočil video, v němž například tvrdil, že se za pobyt v daném komplexu platí desetitisíce dolarů.

Právě na Dankovu rekreaci poukazoval Matovičův kolega z hnutí Slovensko Jožo Pročko, když prohlásil: „On je ještě v Dubaji.“ Dankovi také rozčileně připomněl, že měl být v práci. „Byl jsem tam pracovně, dobře?“ opakoval Danko. Jenže pak si vzal slovo jeho rival v nadcházejícím volebním klání a bizarní, vulgární hádka mohla začít.

„Samozřejmě, že tam pracovně nebyl. Byl si tam užívat s pipkou,“ řekl uštěpačně Matovič. „Pane Matoviči, vy máte plná ústa slušnosti k ženám. Chápu, že s pipkou Pavlínkou si toho moc neužijete, ale prosím zdržte se komentářů o mé partnerce, dobře?“ navezl se Danko do expremiérovy manželky. Matovič dlouhodobě zdůrazňuje, že je své ženě věrný, a v podobných hádkách s politiky-záletníky to využívá jako důkaz své morální nadřazenosti.

V té chvíli se vydal až k Dankovu místu. Obě kontroverzní figury slovenské politiky si spolu něco chvíli vysvětlovaly, mikrofony to však nezachytily. Předsedající schůze pak Matoviče označil za „chudáčka“ a požádal ho, aby se vzdálil. Střídavě mu tykal a vykal. A Matovič jemu. „Tak ti budu tykat, magorko. Sedni si, dobře?“ řekne Danko povýšeně, na což Matovič kontruje otázkou, zda se Danko dívá do zrcadla, když to říká.

„Ty kandiduješ na prezidenta?“ ptá se Matovič. „A ty?“ odpovídá Danko. Sluší se podotknout, že ani jeden z nich podle předvolebních průzkumů nemá šanci dostat se do druhého kola. Zatímco šéfa hnutí Slovensko plánuje volit zhruba pět procent Slováků, předsedu SNS zvažuje ještě méně lidí, zhruba tři procenta.

Oba se pak znovu dohadují o nedávné Dankově cestě do zahraničí, načež se místopředseda Národní rady Matovičovi vysměje, protože mu prý přeskakuje hlas. „Dochází tabletka?“ cílí Danko na Matovičovu pověstnou citlivost, kvůli které někteří jeho kritici tvrdí, že by se měl léčit na psychiatrii. „Ty jsi normálně mešuge,“ říká Matovič. „Celý národ ví, kdo je mešuge,“ odpovídá Danko.

Vzájemně si také poví, že se do svých funkcí dostali omylem. „Celý národ viděl one time, next time,“ zmíní zase Danko expremiérův jazykový přešlap zachycený v Bruselu na kamery světových médií. „Ty si myslíš, že tě má ráda?“ vrátí se nakonec Matovič k původní rozbušce hádky, načež Danko přeruší schůzi se slovy „dokud panu Matovičovi nepošlu tabletky“.