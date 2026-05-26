„Mafii Směr nechceme.“ Slovenského poslance vykázali, vadila nášivka na saku

  16:49
Slovenský opoziční poslanec Alojz Hlina v úterý vyvolal rozruch v Národní radě. A to oblekem, v němž přišel na poslední jednání parlamentu před letní pauzou. Na sako si nechal vyšít nápis „Smer mafia. Nechceme“, čímž odkazoval na vládní stranu Směr-SD Roberta Fica. Za nevhodný oděv jej vykázali ze sálu a nyní mu hrozí ztráta platu. Opozice naopak žádá odchod obviněného místopředsedy Směru Tibora Gašpara. Právě ten Hlinu před „urážlivým“ oděvem už dopředu varoval.

„Jdu si to nechat vyšít. Schůze parlamentu podle jejich nového jednacího řádu se blíží, je třeba se připravit,“ avizoval Hlina už 19. května. Na sako si nakonec oproti původnímu návrhu nechal přišpendlit nápis „Smer mafia. Nechceme“ a týden nechal Slováky debatovat, zda jej takto oblečeného do Národní rady vůbec pustí.

Slovenský opoziční poslanec Alojz Hlina do Národní rady přišel v saku s nášivkou „Smer mafia. Nechceme“. (26. května 2026)
Slovenský poslanec Tibor Gašpar ukazuje ostatním, jak mají hlasovat. (8. února 2024)
Místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar odjel na návštěvu do Moskvy. Plánuje také dorazit na oslavy sovětského vítězství ve druhé světové válce. (14. ledna 2025)
Slovenský parlament totiž nedávno zpřísnil pravidla jak pro samotnou rozpravu na plénu, kterou zkrátil na fixních 37,5 hodiny, tak pro chování a oblékání poslanců. Už dříve se zakázaly „vizuální pomůcky“, a to především v souvislosti s protestními akcemi expremiéra Igora Matoviče a jeho stranických kolegů. Problémem se pak stala i duhová nálepka na počítači poslankyně Lucie Plavákové.

Nově jsou ovšem zapovězené nejen transparenty, ale i oblečení, které může být považováno za nevhodné nebo urážlivé. Hlina tak do své akce šel s argumentem, že sako je vhodný oděv a předsedající schůze nemá důvod jej vykázat. Bývalý policejní prezident a současný místopředseda vládního Směru-SD Tibor Gašpar však Hlinu už předem varoval.

„Pokud s tímto sakem vstoupí do sálu a já budu předsedat (na schůzi), bude to porušení jednacího řádu podle paragrafu 9a, bude na to upozorněn a budeme postupovat přesně podle jednacího řádu,“ řekl. A jak se v úterý ukázalo, přesně s tímto vysvětlením Hlinu požádal, aby hlavní sál Národní rady opustil.

„Máte mít na sobě formální oděv, na kterém nejsou urážlivé nápisy. Vy je tam máte,“ řekl Gašpar Hlinovi a vyzval ho, aby „zjednal nápravu“ a nápis odstranil nebo zakryl. Nakonec Hlinu vykázal ze sálu až do konce jednacího dne, což mimo jiné podle nového řádu znamená, že Hlina může přijít o jeden měsíční plat, upozorňuje portál Startitup.

Výrazný politik, jenž v minulosti působil v Křesťanskodemokratickém hnutí (KDH) a nyní působí ve straně Svoboda a Solidarita (SaS), výzvu uposlechl a ze sálu skutečně odešel. Sako však nechal pověšené na židli.

„Budu se bránit. Jde mi vyhrožovat nějakým platem. Já jsem na peníze citlivý. Pokud mi někdo bude chtít sáhnout na plat, budu se ptát, na základě čeho. Parlament nepatři Gašparovi,“ reagoval Hlina podle televize Joj a zdůraznil, že žádný zákon neporušil.

Slovenská opozice včetně Hliny svými poznámkami o Směru coby mafii mimo jiné míří i na samotného Gašpara. Policejní exprezident figuruje v kauze Očistec a obžaloba jej viní z korupce, zneužívání pravomocí veřejného činitele a z podílu na založení zločinecké skupiny kolem podnikatele Norberta Bödöra.

Sám Gašpar veškerá obvinění odmítá s tím, že jsou politicky motivovaná a stojí na výpovědích takzvaných kajícníků neboli spolupracujících obviněných. Jeden z nich mu však nyní znovu přitížil. A to v případu vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové z roku 2018. Zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó totiž u soudu v Pezinku detailně popsal nátlak, který na něj vyvíjel i šéf policie.

Andruskó řekl, že mu Gašpar v minulosti posílal výhrůžky, které ho měly přimět, aby mlčel. A pokud prý bude vypovídat, „dopadne jako zavražděný exprimátor Hurbanova László Basternák“. Toho zastřelili v roce 2010.

Opozice vyzvala Gašpara, aby okamžitě odešel z politiky. Ten však namísto toho ironicky vzkázal, že „kryl vraždu amerického prezidenta Kennedyho a pokus o vraždu Trumpa“.

