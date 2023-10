Klíče k vládě nedrží vítěz Fico, ale třetí Pellegrini. Do koalice se nehrne

„Myslím, že Slovensko se nedozví výsledek dnes ani zítra, budou to dny jednání. Situace není dramatická, abychom za 48 hodin museli jednání ukončit,“ řekl Pellegrini, který ještě v kampani prohlásil, že programově má jeho strana blíže ke Směru-SD.

Pellegrini, který před odchodem ze Směru-SD v roce 2020 ve straně dlouhá léta působil a v letech 2018 až 2020 byl premiérem, uvedl, že stabilnější by byla koalice složená ze tří stran než čtyřčlenná koalice.

Většinu ve sněmovně by měly Směr-SD a Hlas-SD v případě, že by ke spolupráci získaly jednu další stranu, například nacionalistickou Slovenskou národní stranu. Na vytvoření většinové vlády bez Směru-SD by Hlas-SD potřeboval další tři strany.

„Chci ujistit každého občana, že pokud se Hlas rozhodne jít do koalice, Slovensko půjde kupředu,“ řekl Pellegrini ve vysílání TA3. „Na Slovensku nikdo nebude dělat žádné experimenty a pokusy. Občané se nemusí bát, Hlas půjde do takové koalice, kde si tyto podmínky vyjedná,“ dodal.

Pellegrini sdělil, že s šéfem Směru-SD Robertem Ficem zatím nekomunikuje. K volebnímu vítězství mu pogratuloval prostřednictvím své asistentky, protože předseda vítězné strany nepoužívá mobilní telefon. Na otázku, zda bude premiérem a Fico šéfem parlamentu, odpověděl: „Nevím, jaké to má řešení, může vzniknout i tato alternativa, nebo i naopak, abychom respektovali vítěze.“

Předseda Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Milan Majerský řekl, že nadále platí rozhodnutí KDH nespolupracovat se Směrem-SD a že případnou změnu postoje by musel schválit příslušný orgán hnutí. KDH se vrátilo do sněmovny po dvou volebních obdobích.

Předseda PS Michal Šimečka zopakoval, že chce zabránit vzniku vlády Směru-SD. Tuto možnost označil za nereálnou šéf dosud nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič, který podle svých slov s mafií spolupracovat nechce.

OLaNO v koalici s dalšími dvěma stranami získalo ve volbách téměř devět procent hlasů, v roce 2020 ovšem OLaNO volby vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů. Matovič řekl, že jeho formace bude v opozici.