Referendum vyvolala petice s podpisy občanů, které sbírala neparlamentní strana Demokraté bývalého ministra obrany Jaroslava Nadě. Klíčovou navrhovanou otázku, a to o předčasných volbách, prezident Peter Pellegrini při vyhlášení referenda odmítl. Hlava státu krok zdůvodnila tím, že otázka, která by měla vyústit v konání nových voleb, není v souladu se slovenskou ústavou a s dřívějším rozhodnutím slovenského ústavního soudu.
Státní volební komise na Slovensku v neděli ráno potvrdila, že v referendu hlasovalo jen 16,13 procenta voličů a je tak neplatné. Pro platnost referenda je podle slovenské ústavy nezbytné, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z dosavadních referend, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.
Voliči se mohli ve včerejším referendu vyjádřit kromě jiného k tomu, zda má země zrušit rozhodnutí současné vládní koalice, že nárok na doživotní rentu po skončení výkonu ústavní funkce nově mají také někteří další vrcholní politici. Podmínky pro přiznání takové renty jsou nastaveny tak, že by je nyní splnil jen čtyřnásobný premiér Robert Fico. V referendu voliči nerozhodovali o případném zrušení vyplácení doživotní odměny pro bývalé prezidenty.
Podle předběžných výsledků se voliči, kteří k referendu přišli, v drtivé většině vyjádřili pro zrušení nároku na doživotní rentu po skončení výkonu ústavní funkce i pro o obnovení elitních složek prokuratury a policie. V prvním případě to bylo asi 93 procent, v druhém 92 procent.
Druhá otázka souvisela s tím, že Ficova vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 v rámci rozsáhlých změn v trestním právu zrušila úřad speciální prokuratury, který v minulosti vykonával dozor i nad vyšetřováním kauz z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Za nynější vlády zanikla rovněž speciální jednotka policie NAKA, která rovněž vedla uvedená vyšetřování. Nahradila ji jiná policejní složka.