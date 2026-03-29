Slovenská televize neodvysílá udílení hudebních cen. Kvůli kritickým projevům

Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR) se rozhodla neodvysílat plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR. Vedení odůvodnilo krok tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje.
ilustrační snímek | foto: TASRProfimedia.cz

Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu. Uvedla, že zrušeno bylo také odvysílání rozhovorů, které STVR poskytla, a že neodvysílání záznamu samotného předávání jí bylo odůvodněno obsahem projevů. Ibsenová zdůraznila, že si není vědoma porušení smluvních podmínek, které se týkaly zákazu šíření nenávisti.

Záznam slavnostního večera měl být původně uveden v neděli ve 20:40 na druhém televizním kanále. Podle oficiálního stanoviska STVR došlo k posunu původního dramaturgického záměru. Televize se dále hájí tím, že veřejnost měla možnost sledovat celý průběh v přímém přenosu prostřednictvím Rádia_FM nebo na webu.

Generální ředitelka STVR Martina Flašíková v otevřeném dopise umělcům uvedla, že nemůže akceptovat zneužívání veřejnoprávního prostoru pro politickou komunikaci. Umělce obvinila, že projevy přispívají k rozdělování společnosti a zvyšování napětí.

„Poslední“ rozhovor o Šimkovičové. Chce sovětské umění, říká umlčený divadelník

„Mojí povinností je také chránit veřejnoprávní prostor před jeho zneužíváním k prosazování individuálních názorů. Stejně tak ani já sama tento prostor nevyužívám k prezentaci osobních postojů,“ napsala Flašíková.

„Dostali jste příležitost představit svou práci. Akce tohoto typu je určena především k prezentaci tvorby a jejímu ocenění, přičemž osobní názory mají své přirozené místo v jiných formátech a platformách veřejné diskuse,“ dodala ředitelka.

V průběhu večera zazněla ostrá kritika současného stavu kultury, například od producenta Juraje „Jureše“ Líšky, který hovořil o rozkladu identity a perzekuci odborníků v sektoru.

Hudebník Michal Kaščák se během děkovného projevu za ocenění pro svoji kapelu Bez ladu a skladu veřejně zastal řady propuštěných zaměstnanců STVR, například novinářky Soni Gyarfašové či moderátorky Zuzany Golianové. Publikum v sále ocenilo jeho slova ovacemi vestoje, uvedl server Aktuality.

Fico káral novinářku slovenské televize. Ptala se na hrozbu izolace Slovenska

„Samotný fakt, že ocenění nebylo vysílané v přímém přenose, je pro televizi pojistkou. V době mezi událostí a jejím odvysíláním si vytvořila prostor pro zásahy: kritické projevy mohla ze záznamu vystřihnout. Tentokrát však bylo kritických projevů tolik, že po jejich vystřihnutí by ze záznamu zůstali jen lidí kráčející na pódium a z pódia,“ uvedla na Instagramu občanská iniciativa Otevřená kultura.

Incident podtrhuje rostoucí napětí mezi slovenskou kulturní obcí a ministerstvem kultury pod vedením Martiny Šimkovičové. Kulturní sektor kritizuje nejen personální čistky v národních institucích, ale nově také zrušení již běžících víceletých grantů pro festivaly, kulturní centra a časopisy ze strany Fondu na podporu umění ze dne na den. Skupina 23 organizací, jichž se škrty týkají, označila ve společném prohlášení krok za protizákonný a za hrubý zásah do principů právního státu.

