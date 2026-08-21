Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slovenská siamská dvojčata od sebe oddělí lékaři v Saúdské Arábii

Autor: ,
  12:31
Stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý,...

Stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý, oznámil na tiskové konferenci ředitel specializované dětské nemocnice NÚDCH Peter Bartoň. | foto: NÚDCH

Stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý,...
Tisková konference k narozeným siamským dvojčatům v Bratislavě (10. června 2026)
Zleva ředitel Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Peter Bartoň, zástupce...
Zleva přednosta KDCH LF a Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Jozef...
6 fotografií
Siamská dvojčata, která se narodila letos v červnu na Slovensku, oddělí lékaři v Saúdské Arábii. Televizi Markíza to sdělila matka obou dívek, jež jsou spojené pánvemi. Specializovaná nemocnice v Rijádu už podle televize oddělila 70 siamských dvojčat a tento program financuje Saúdská Arábie.

Slovenská siamská dvojčata jsou nadále v péči lékařů ve specializované bratislavské dětské nemocnici NÚDCH. Už dva dny po narození tam podstoupila první operaci, jejímž cílem bylo zajistit průchodnost střev a vytvořit potřebné vývody.

Dívky se narodily předčasně, každá z nich má podle dřívějšího vyjádření lékařů své srdce, plíce i ledviny, ale ani jedna neměla vyvinutý konečník.

Slovenská siamská dvojčata jsou srostlá pánvemi, čeká je první operace

Jiná siamská dvojčata, která byla spojena rovněž pánvemi, se na Slovensku narodila v roce 2000. Tato děvčátka byla v zemi později úspěšně oddělena.

Oddělení nakonec naopak nepřežila dvojčata, která se na Slovensku narodila v roce 2007. Zemřela rovněž jiná siamská dvojčata, jež se lékaři v Bratislavě pokusili oddělit v roce 2009.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí

Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou...

Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...

Vyhlášení ekonomické války Íránu? Sankce ani nátlak nejsou řešením, vzkazuje Čína

ilustrační snímek

Peking nepovažuje nátlak ani avizované americké sankce vůči Íránu za řešení současného konfliktu a vyzývá k diplomatickému postupu. Čínské ministerstvo zahraničí to uvedlo v pátek poté, co Spojené...

21. srpna 2026  13:14

Koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení, vlaky už jedou

ilustrační snímek

Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno na téměř sedm hodin závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdily zhruba od 6. hodiny. Krátce po 8. hodině...

21. srpna 2026  7:55,  aktualizováno  13:02

Vlak sevřel kočárek a vlekl matku. Vůz neměl speciální čidla, ČD už typ vyřazují

ilustrační snímek

Vlak, který na konci července na zastávce v Háji u Duchcova na Teplicku vlekl matku, jejíž dítě zůstalo v kočárku sevřeném mezi dveřmi rozjíždějící se soupravy, neměl bezpečnostní čidla, jež by...

21. srpna 2026  13:01

Do Prahy začne létat nová nízkonákladovka. Fly2Galicia má sloužit nejen poutníkům

Nové virtuální nízkonákladové aerolinky zahajují letos na podzim nové lety do...

Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Fly2Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiagem de Compostela na severozápadě...

21. srpna 2026  12:57

Vláda přidělila Pavlovi pro cestu na jednání OSN armádní letoun

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Vláda v pondělí přidělila armádní letadlo pro zářijovou cestu prezidenta Petra Pavla do Spojených států. Hlava státu se tam chystá na jednání Valného shromáždění OSN a pracovní návštěvu Nebrasky,...

21. srpna 2026  12:54

Falešní bankéři poslali pro seniora auto až před dům, okradli ho o milion

ilustrační snímek

Žádná anonymní komunikace z jiného státu. Podvodníci, kteří připravili seniora z Chotěboře na Havlíčkobrodsku o více než milion korun, zvolili mrazivě drzou taktiku. Pro muže opakovaně poslali auto s...

21. srpna 2026  12:51

Hanba, slyšel Okamura u rozhlasu. Pískot sklidila i Schillerová či Pavel

Lidé si u rozhlasu připomínali srpnovou okupaci. Hanba, vyslechl si Okamura

Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze se od jedenácti hodin konal pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních...

21. srpna 2026  9:58,  aktualizováno  12:39

Oba posudky na Lužánky jsou chybné, říká třetí znalec a určil vlastní cenu

Premium
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...

Ani pět milionů, ani 210 milionů, ale zcela jinou sumu určil třetí znalec v revizním posudku za pozemky se zchátralým stadionem za Lužánkami v Brně. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Záměr...

21. srpna 2026  12:34

Slovenská siamská dvojčata od sebe oddělí lékaři v Saúdské Arábii

Stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý,...

Siamská dvojčata, která se narodila letos v červnu na Slovensku, oddělí lékaři v Saúdské Arábii. Televizi Markíza to sdělila matka obou dívek, jež jsou spojené pánvemi. Specializovaná nemocnice v...

21. srpna 2026  12:31

Tři druhy „veganských Drákulů“? Australští vědci zkoumají vzácnou mihuli

Vědci objevili nový druh prastaré ryby. Říkají jí veganský Drákula

Připomíná drobného úhoře. Tlamu ve tvaru přísavky jí lemují kruhové řady ostrých zubů, tato mihule se však od jiných liší. Preferuje totiž rostlinnou stravu, získává například organické látky ze dna...

21. srpna 2026  12:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Počasí rozdělí republiku. Toky mohou výrazně stoupnout i v Praze, ukazuje mapa srážek

V pátek odpoledne zasáhnou Česko silné bouřky.

Páteční odpoledne bude v části České republiky velmi deštivé a bouřlivé. Tlaková níže přinese silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Nejvíce srážek předpověď slibuje...

21. srpna 2026  9:37,  aktualizováno  12:22

Už nikdy o nás nesmí rozhodovat cizí moc, vyzval Pellegrini při výročí okupace

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Příchod okupačních vojsk do Československa před 58 lety znamenal konec nadějí na reformu společnosti a také další desetiletí, kdy svoboda nebyla samozřejmostí, uvedl v pátek slovenský prezident Peter...

21. srpna 2026  11:16,  aktualizováno  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.