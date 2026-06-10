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Slovenská siamská dvojčata jsou srostlá pánvemi, čeká je první operace

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  10:59
Stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý, oznámil na tiskové konferenci ředitel specializované dětské nemocnice NÚDCH Peter Bartoň. Dívky, které jsou spojené pánvemi, čeká podle něj už ve čtvrtek první operace.
Zleva ředitel Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Peter Bartoň, zástupce...

Zleva ředitel Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Peter Bartoň, zástupce přednosty I. gynekologicko-porodické kliniky SZU a UNB Martin Valent a ředitel Univerzitní nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer během tiskové konference k narozeným siamským dvojčatům v Bratislavě (10. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Tisková konference k narozeným siamským dvojčatům v Bratislavě (10. června 2026)
Zleva přednosta KDCH LF a Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Jozef...
Zleva ředitel Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Peter Bartoň, přednostka...
Siamská dvojčata se narodila v jihozápadní Číně
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„Nyní dokážeme říct, že každá má své srdíčko, každá má své plíce, každá má své ledviny. Tím, že jsou srostlé pánvemi, tak ještě neumíme přesně stanovit, jaké jsou orgány v břišní dutině,“ řekl Bartoň. O celkové prognóze tak podle něj ještě není možné informovat.

Nadcházející operace bude podle něj zaměřena na diagnostiku. Lékaři při ní malým pacientům patrně vytvoří vývod, neboť ani jedno z novorozeňat nemá vyvinutý konečník. Narozena byla předčasně.

Ve stabilizovaném stavu je také jejich matka. Skutečnost, že dvojčata jsou srostlá, lékaři zjistili až ve vyšším stadiu jejího těhotenství. Narození siamských dvojčat je podle Bartoně neobvyklé.

V Bratislavě se narodila siamská dvojčata, teprve potřetí v dějinách Slovenska

Nynější případ se podle lékařů podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena. Naopak zemřela jiná slovenská siamská dvojčata, která se v roce 2009 lékaři v Bratislavě pokusili oddělit.

Termínem siamská dvojčata byli jako první pojmenováni bratři Chang a Eng Bunkerovi, kteří se narodili v roce 1811 v Siamu, dnešním Thajsku; byli spojeni v oblasti hrudníku.

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