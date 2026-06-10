„Nyní dokážeme říct, že každá má své srdíčko, každá má své plíce, každá má své ledviny. Tím, že jsou srostlé pánvemi, tak ještě neumíme přesně stanovit, jaké jsou orgány v břišní dutině,“ řekl Bartoň. O celkové prognóze tak podle něj ještě není možné informovat.
Nadcházející operace bude podle něj zaměřena na diagnostiku. Lékaři při ní malým pacientům patrně vytvoří vývod, neboť ani jedno z novorozeňat nemá vyvinutý konečník. Narozena byla předčasně.
Ve stabilizovaném stavu je také jejich matka. Skutečnost, že dvojčata jsou srostlá, lékaři zjistili až ve vyšším stadiu jejího těhotenství. Narození siamských dvojčat je podle Bartoně neobvyklé.
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V Bratislavě se narodila siamská dvojčata, teprve potřetí v dějinách Slovenska
Nynější případ se podle lékařů podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena. Naopak zemřela jiná slovenská siamská dvojčata, která se v roce 2009 lékaři v Bratislavě pokusili oddělit.
Termínem siamská dvojčata byli jako první pojmenováni bratři Chang a Eng Bunkerovi, kteří se narodili v roce 1811 v Siamu, dnešním Thajsku; byli spojeni v oblasti hrudníku.