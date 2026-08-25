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Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na drony, obvinila tři cizince
Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na drony, obvinila tři cizince
Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na bezpilotní systémy. Obvinila tři cizince, jeden z nich byl zdržen v Německu.
Hrozní zůstaneme a polepšit se nehodláme, slíbil Macinka. Sám kandiduje v Praze
Motoristé sobě představili ve Sněmovně své plány pro komunální volby. „Nemáme ambici být všude,“ řekl předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka. Do voleb jeho strana posílá necelých...
Autobus v Krči prudce zabrzdil a cestující popadali. Šest zraněných
V pražské Krči havaroval autobus. Vlivem prudkého brzdění popadalo a zranilo se několik cestujících. Ty převezli záchranáři do pražských nemocnic.
U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení
U Křivoklátu na Rakovnicku najel ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Dvanáct lidí bylo evakuováno, provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem byl v...
Armáda obdrží od USA osm vrtulníků. Havarovaný stroj zatím nahrazovat nebude
Česká armáda zatím nebude nahrazovat vrtulník Venom, který na konci července havaroval v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Nehodu nepřežila jedna vojákyně a další čtyři vojáci byli zraněni. „Dodávky...
Ontarijské jezero přejmenujeme na Americké, hrozí Trump kvůli clům
Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích USA a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Trump to uvedl v kontextu rozšiřující se...
Přerušili demolici. Architekti řeší, jak zachovat zbytek vyhořelé zlínské budovy
Demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně byla dočasně přerušena. Firma Cream, která ji vlastní, teď spolu se známými architekty a umělci řeší, jak zachovat...
Tři, dva, jedna... V Brně se kvůli ražbě tunelu ozve přes 300 výbuchů
Země se mírně chvěje, ve čtyřicetimetrové hloubce totiž dělníci odpálili zhruba padesátikilogramovou nálož trhaviny. Tímto způsobem musejí postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné štoly jako...
Hřib ve Sněmovně vytáhl Babišovu obří kreditku. Hypotéky zdraží, varoval
Před velkým zadlužováním České republiky, občanů a jejich dětí a vnoučat současnou vládou ANO, SPD a Motoristů sobě varuje ve Sněmovně předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Přinesl si k řečnickému pultíku i...
Kolony a dopravní chaos, tvrdí kraj. Žaluje Prahu 6 kvůli zablokované zkratce
Středočeský kraj podá k pražskému městskému soudu návrh, aby zrušil dopravní opatření Prahy 6, která v ranní špičce zavedla jednosměrný provoz v ulici Na Krutci. Podle hejtmanství se tím výrazně...
Domy bez střech i bez zdí. Na jihu Francie odhalují po řádění tornáda obraz zkázy
V podhůří Pyrenejí v jižní Francii se vzpamatovávají z pondělního řádění ničivého tornáda. V obci Pomas poškodilo tři sta domů a zranilo 41 lidí. Bouře v oblasti ochromily dopravu i dodávky...
Symfonie od doktora Hannibala Lectera? Hopkins si albem klasické hudby splnil sen
Hollywoodská hvězda Anthony Hopkins, známý mimo jiné jako Hannibal Lecter z oscarového thrilleru Mlčení jehňátek, vydal album klasické hudby Life Is a Dream. Hraje na něm londýnské těleso...